El coste de una cita, o cómo medir el precio de vivir en las grandes ciudades: de Delhi a Ginebra

Una comida para dos en un restaurante de categoría media regada con una botella de vino y rematada con dos cafés, dos entradas de cine, unos vaqueros, un vestido, dos billetes de transporte público y un pequeño trayecto en taxi: el análisis del coste de una cita como esta en 69 grandes ciudades ofrece una fotografía del precio del ocio mundial que sitúa a Ginebra en cabeza rondando los 500 dólares, casi cinco veces más que en Delhi.

El trabajo lo ha llevado a cabo Deutsche Bank en su Cheap Date Index, un indicador parcial pensado para medir el precio del consumo urbano asociado al ocio y la vida social a lo largo y ancho del mundo, aunque sin ponderar el esfuerzo económico que supone para los residentes en función de su poder adquisitivo.

En función de los datos recopilados, dos ciudades de Suiza lideran la clasificación: Ginebra, con una cesta de 475 dólares, seguida de Zúrich, con 467. Por detrás, Tel Aviv, con 426, Oslo y Copenhague (ambas con alrededor de 377 dólares) completan los cinco primeros puestos. En Londres, donde el coste asciende a 370 dólares, los costes superan a los de Estocolmo, Nueva York, Luxemburgo y Helsinki, que cierran las diez primeras posiciones de un ranking mayoritariamente copado por ciudades europeas.

De todos modos, las situaciones no son idénticas. En el caso de Suiza, los elevados costes de la restauración, los servicios y el transporte conviven con salarios y niveles de renta entre los más altos del mundo. Mientras, la capital de Israel ha pasado en una década de ocupar el decimoquinto puesto a completar el pódium, debido en parte a una apreciación del séquel sobre el dólar —la moneda de referencia del informe— del 30%.

Es el camino inverso al que ha recorrido Tokio. Actualmente en el puesto 55, con una cesta cercana a los 188 dólares, la capital de Japón figuraba en 2012 entre las ciudades más caras del índice. Desde entonces, la depreciación del yen sobrepasa el 110%, lo que ha reducido de forma drástica sus precios medidos en dólares.

Ascenso de EEUU

Entre los datos más destacados del informe se encuentra el encarecimiento de Estados Unidos. Cuando Deutsche Bank comenzó a elaborar esta serie, en 2012, San Francisco ocupaba el puesto 37, tres por delante de Nueva York, y Los Ángeles se situaba en el 51.

Desde entonces, la Gran Manzana ha ascendido 32 posiciones y se sitúa en el octavo lugar, con 359 dólares; y las dos ciudades californianas se sitúan ahora en los puestos 13 y 14, con unos 330 dólares.

Centroeuropa

Europa central ha dejado igualmente de ser sinónimo de ocio barato. Budapest, Varsovia y Praga han escalado posiciones en paralelo al crecimiento de los salarios, la inflación posterior a la pandemia y la apreciación de algunas de sus monedas frente al dólar —Hungría, Polonia y República Checa no han adoptado el euro—.

Tras un encarecimiento de cerca de un 66% de esta cesta en Budapest, del 56% en Varsovia y del 47% en Praga, estas capitales se sitúan ya en los puestos 28, 32 y 38.

España, mitad de la tabla

También en mitad de la tabla se sitúa Madrid, con un coste por cita de 256 dólares.

La capital de España queda así en el puesto 35, por debajo de París, Berlín, Viena, Lisboa y Atenas, y ligeramente por encima de Singapur, Vancouver, Praga y Barcelona. Esta última ocupa el puesto 40, con 249 dólares.

Latinoamérica

Uno de los datos más llamativos de América Latina se encuentra en Buenos Aires. Con 322 dólares, ocupa el puesto 17 y supera a Boston, Berlín o Madrid.

Su posición está condicionada, entre otros elementos, por el precio de la ropa: la capital argentina presenta el vestido de cadena comercial más caro de las 69 ciudades analizadas. En todo caso, las fuertes oscilaciones de su tipo de cambio no necesariamente reflejan con exactitud el valor de los productos.

India y China

En el extremo inferior de la tabla aparecen las grandes ciudades de India. Mumbai se anota 115 dólares, Bangalore cae hasta los 106 y la misma cita en Delhi ronda los 103.

Entre las diez últimas ciudades del ranking también se encuentran las ciudades chinas de Shanghái y Pekín, en el 63 y el 61, entre otras asiáticas como Yakarta o Manila.

El resto de asientos del 60 para abajo los ocupan El Cairo, con 141 dólares; Río de Janeiro, con 159; y Santiago de Chile, con 173.