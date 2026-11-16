China confirma una histórica reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin

El líder de China, Xi Jinping (izquierda); Estados Unidos, Donald Trump (centro) y de Rusia, Vladimir Putin (derecha) que se reunirán en una primera cumbre trilateral el 19 de noviembre en la ciudad sureña china de Shenzhen.

China ha confirmado este lunes la celebración de una cumbre trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin el próximo 19 de noviembre en la ciudad de Shenzhen. Será el primer encuentro de este tipo entre los presidentes de las tres principales potencias y tendrá lugar al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El Ministerio de Exteriores chino ratificó la reunión mediante un breve comunicado en el que confirmó que Xi recibirá a sus homólogos estadounidense y ruso. Sin embargo, Pekín no ha ofrecido detalles sobre los asuntos que se abordarán durante la cita.

Uno de los principales temas sobre la mesa será el control y la reducción de los arsenales nucleares, una cuestión que Washington considera prioritaria. La Casa Blanca ya había adelantado que Trump pretende abordar la disminución de las armas atómicas, aunque ha rebajado las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar compromisos inmediatos.

"No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", explicó un funcionario estadounidense en una llamada con periodistas.

Por su parte, el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, aseguró que Moscú y Washington conceden una gran importancia al encuentro y expresó su confianza en que tenga un "efecto terapéutico para la situación internacional".

Ucrania e Irán, en el contexto de la reunión

La cumbre se celebrará en un escenario internacional marcado por la guerra de Ucrania y el conflicto en Irán. Trump tiene previsto plantear también la situación iraní, aunque no se espera que la guerra entre Rusia y Ucrania ocupe un lugar central en las conversaciones.

La posibilidad de que las grandes potencias aborden el futuro del conflicto ucraniano sin la participación de Kiev ha generado preocupación en el Gobierno de Volodímir Zelenski. El presidente ucraniano ha advertido del riesgo de que la reunión se convierta en una nueva versión de la Conferencia de Yalta de 1945, en la que las grandes potencias acordaron el reparto de sus áreas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, también señaló que Xi Jinping mostró su desacuerdo cuando surgió la posibilidad de incluir Ucrania en las conversaciones trilaterales. Según explicó, el mandatario chino defendió que se trata de un conflicto europeo en el que los países del continente deben estar presentes en la mesa de negociación.

Además de la reunión conjunta, Trump tiene previsto mantener un encuentro bilateral con Xi Jinping, en un momento de relativa distensión comercial entre Washington y Pekín tras la prórroga hasta enero de 2027 de la tregua arancelaria.

La cita coincidirá con la cumbre de la APEC, que reunirá en Shenzhen a representantes de las 21 economías que integran el foro los días 18 y 19 de noviembre.