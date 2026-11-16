Rusia derriba 1.336 drones ucranianos en el mayor ataque aéreo de la guerra

Soldados ucranianos calculan el azimut de un dron GARA, equipado con inteligencia artificial y utilizado para misiones de reconocimiento y ataque en el frente de Donetsk.

Rusia asegura haber derribado 1.336 drones ucranianos durante la pasada noche, en lo que supone el mayor número de aparatos interceptados en una sola jornada desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. La oleada de ataques alcanzó quince regiones de la parte europea de Rusia y la anexionada península de Crimea, según informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

Las autoridades rusas señalaron que los sistemas de defensa antiaérea destruyeron los drones sobre territorios como Moscú, Tver, Bélgorod, Briansk, Kursk, Kaluga, Tula, Riazán, Oriol, Vorónezh, Vladímir, Smolensk, Nizhni Nóvgorod, Rostov y Krasnodar, además de Crimea y las aguas de los mares de Azov y Negro.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, cifró en unos 600 los drones que se dirigían hacia la región de Moscú entre las 17:00 horas del domingo y las 08:00 del lunes. Según explicó, la mayoría fueron destruidos a distancia y otros 191 fueron neutralizados cuando se aproximaban a la capital. Por el momento, no se habían comunicado víctimas ni daños en Moscú.

Un muerto y varios heridos en Rostov

Los ataques también provocaron daños en distintos puntos de Rusia. En la región de Rostov, el gobernador, Yuri Sliusar, informó de incendios en cuatro instalaciones industriales, además de daños en dos subestaciones eléctricas y un puente. Según las autoridades locales, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas.

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Canales de Telegram citados por medios internacionales informaron además de un incendio en una refinería de la localidad de Azov, a orillas del río Don. En la vecina región de Krasnodar también se registraron daños en una empresa y tres personas resultaron heridas, según las autoridades locales.

Uno de los objetivos de la ofensiva fue también el puente de Kerch, que conecta Rusia con Crimea, cuyo tráfico tuvo que ser interrumpido, según comunicó el gobernador de Crimea impuesto por Rusia, Serguéi Aksiónov.

Nuevo récord de ataques con drones

La cifra comunicada este lunes supera ampliamente el anterior máximo anunciado por Rusia. El pasado 29 de octubre, sus defensas antiaéreas aseguraron haber derribado 1.214 drones ucranianos en una sola noche.

La nueva oleada se produce después de que Ucrania haya intensificado sus ataques contra instalaciones energéticas e industriales rusas. Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Kiev ha conseguido reducir un 55% la actividad de refinado de Rusia mediante estos ataques, aunque esta afirmación procede de las autoridades ucranianas.

El ataque se produce además pocos días antes de la reunión prevista entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping en Shenzhen, donde los líderes de Rusia, Estados Unidos y China mantendrán conversaciones al margen de la cumbre de la APEC.