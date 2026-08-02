Al menos cinco muertos en un atentado con bomba dirigido contra un general ruso vinculado a Bucha

Vista del edificio de la plaza Kudrinskaya desde el zoológico de Moscú en una imagen de archivo.

Cinco personas han muerto y más de una veintena han resultado heridas en un atentado con bomba registrado en un restaurante del centro de Moscú, en un ataque que, según diversas fuentes rusas, podría haber estado dirigido contra el general Alexander Chayko, señalado por Ucrania como responsable de las operaciones militares rusas en la zona de Bucha durante los primeros meses de la invasión.

La explosión tuvo lugar el sábado por la noche en el restaurante Balzi Rossi, situado en la plaza Kudrinskaya, cuando una mujer intentaba acceder al establecimiento con una caja que, según habría asegurado, contenía un regalo. Un miembro de seguridad sospechó del paquete y procedió a inspeccionarlo. En ese momento se produjo la detonación.

La mujer que portaba el paquete y el agente de seguridad murieron en el acto, al igual que uno de los asistentes al evento. Dos heridos fallecieron posteriormente en el hospital, elevando a cinco el balance mortal. Al menos seis personas permanecen en estado grave.

Un posible objetivo militar

El restaurante había sido reservado para una celebración privada y varios medios rusos sostienen que se trataba de una fiesta de cumpleaños en honor de Alexander Chayko, que recientemente habría cumplido 55 años. En el escenario del local figuraba una inscripción con el mensaje “Alexander 55”, uno de los elementos que han alimentado esta hipótesis.

Sin embargo, las autoridades rusas no han confirmado que Chayko se encontrase en el restaurante cuando ocurrió la explosión ni han informado de que figure entre las víctimas.

Entre los heridos estaría supuestamente su hija, María Chayko, de 25 años, según informaciones difundidas por medios independientes rusos. Su marido, Daniil Peredriy, de 27 años, también aparece entre las víctimas citadas por algunas fuentes, aunque estos extremos no han sido confirmados oficialmente.

Las primeras investigaciones apuntan a que el artefacto pudo ser detonado a distancia y que contenía fragmentos metálicos para aumentar su capacidad lesiva. Según fuentes citadas por medios rusos, la mujer que transportaba la caja podría no haber sabido que llevaba una bomba.

Chayko y la matanza de Bucha

Alexander Chayko dirigió al inicio de la invasión rusa de Ucrania las fuerzas desplegadas en el norte del país durante el intento de avanzar hacia Kiev. Ucrania lo relaciona con las operaciones militares desarrolladas en la zona de Bucha, donde cientos de civiles fueron asesinados durante la ocupación rusa.

El ataque no ha sido reivindicado por Ucrania. Las autoridades rusas tampoco han atribuido oficialmente la explosión a los servicios ucranianos, aunque el atentado se produce en un contexto de varios ataques dirigidos contra altos mandos militares rusos en territorio ruso.

Entre los precedentes figura la muerte en diciembre de 2024 del general Igor Kirillov, jefe de las tropas rusas de defensa radiológica, química y biológica, en una explosión provocada por una bomba colocada en un patinete eléctrico en Moscú. Rusia acusó entonces a los servicios de inteligencia ucranianos de estar detrás de la operación.