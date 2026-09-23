Condenado a 15 años el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein por agresión sexual

Un jurado de Nueva York ha condenado este miércoles a 15 años de prisión al exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, encarcelado desde 2020, tras ser declarado culpable de un delito de agresión sexual cometido en 2006.

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Su sentencia llega más de un año después de que fuese declarado culpable de agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley, quien le acusó de practicarle sexo oral a la fuerza en 2006 en su apartamento en Manhattan.

Weinstein deberá registrarse como delincuente sexual y pasar cinco años de libertad condicional supervisada, una vez cumplida la condena de 15 años de cárcel, según ha indicado en su sentencia el juez Curtis Farber. La condena es así mayor que los nueve años solicitados por la defensa de Weinstein, pero algo menor que la de la Fiscalía, que había pedido para el exproductor 20 años de cárcel.

Antecedentes judiciales y el impacto del #MeToo

Weinstein ya fue declarado culpable de agresión sexual en primer grado contra Haley así como por violación en tercer grado contra la exaspirante a actriz Jessica Mann en 2020, causas por las que fue condenado a 23 años de cárcel. Cuatro años más tarde, un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anuló la condena y ordenó un nuevo juicio, que tuvo lugar en junio de 2025, cuando fue absuelto de otro cargo por delito sexual relacionado con las acusaciones de la exmodelo Kaja Sokola.

El exproductor, de 73 años, que se ha mantenido firme en su inocencia a lo largo de los años y siempre ha negado cualquier relación sexual no consentida, fue condenado en febrero de 2023 a otros 16 años de prisión por la Justicia de Los Ángeles también por delitos de violación y agresión sexual. El escándalo de Weinstein originó el movimiento #MeToo ('Yo También', en español), con el que cientos de mujeres denunciaron haber sufrido episodios de abuso sexual.