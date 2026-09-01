Condenado por asesinato el exlíder de una banda por la muerte de Tupac Shakur casi 30 años después

Casi tres décadas después del asesinato de Tupac Shakur, un jurado popular del estado de Nevada, en el oeste de Estados Unidos, ha declarado este lunes culpable en primer grado a Duane 'Keffe D' Davis, exlíder de la pandilla California South Side Compton Crips.

Davis, único imputado por el homicidio del rapero estadounidense, ha sido declarado culpable de planear su muerte con un arma mortal, con el agravante de tener la intención de promover, fomentar o ayudar a una banda criminal en el asesinato de la leyenda del hip-hop, según informa la cadena CNN.

Durante los alegatos finales, la Fiscalía defendió que las pruebas circunstanciales y las propias confesiones de Davis lo vinculaban con el crimen. La defensa, por su parte, sostuvo que las versiones ofrecidas por su cliente constituían en realidad un relato inventado.

Tras el veredicto, corresponderá al juez determinar la pena definitiva que deberá cumplir Davis. El acusado fue detenido en 2023 por su presunta implicación en el tiroteo que acabó con la vida de Shakur, quien tenía entonces solo 25 años.

Uno de los grandes referentes del rap

Tupac Shakur está considerado uno de los raperos más importantes e influyentes de la historia del hip-hop. Sus canciones abordaron y denunciaron numerosos problemas sociales de su época.