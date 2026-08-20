Corea del Norte lanza una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han informado este jueves de que Corea del Norte ha lanzado más de una decena de misiles balísticos de corto alcance desde la provincia de Pyongyang, donde se encuentra la capital, hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este.

El Ejército surcoreano ha indicado así que detectó el lanzamiento sobre las 17.00 horas (hora local) y ha explicado que los proyectiles han sobrevolado unos 300 kilómetros. "Estamos analizando los datos recabados para dar más detalles sobre sus especificaciones", ha apuntado.

"Las autoridades de Inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos han estado supervisando y compartiendo información relevante desde el lanzamiento inicial, y también han compartido información sobre misiles balísticos norcoreanos con Japón. Bajo una sólida postura de defensa combinada entre la República de Corea y Estados Unidos, estamos monitoreando de cerca los movimientos de Corea del Norte y manteniendo la capacidad y la preparación para responder contundentemente a cualquier provocación", ha aseverado.

Las autoridades están analizando la posibilidad de que Corea del Norte haya disparado con un lanzacohetes múltiple supergrande, un sistema de artillería pesada conocido como KN-25. Este lanzacohetes es un arma destinada a ataques contra Corea del Sur, y Corea del Norte afirma que puede transportar la ojiva nuclear táctica Hwasan-31.

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Kyu Baek, ha declarado ante la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional que se han identificado indicios que apuntan en la citada dirección. El último ensayo balístico de este tipo tuvo lugar el pasado 12 de agosto, cuando Pyongyang lanzó un misil similar.

Japón convoca un equipo de respuesta de emergencia

Por su parte, las autoridades japonesas han denunciado este mismo jueves el lanzamiento de una decena de misiles por parte de Corea del Norte, los cuales habrían caído fuera de la zona económica exclusiva de Japón. "Estamos trabajando con Corea del Sur y Estados Unidos para analizar los detalles", ha dicho el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, que se encuentra de visita en India.

La primera ministra, Sanae Takaichi, ha dado instrucciones para recopilar información y proporcionar al público información "oportuna y precisa", verificar minuciosamente la seguridad de aeronaves y buques, y tomar todas las precauciones necesarias ante cualquier circunstancia imprevista, según ha recogido la cadena de televisión NHK.

Además, ha convocado un equipo de respuesta de emergencia en el Centro de Gestión de Crisis de su propia oficina, integrado por representantes de los ministerios y organismos pertinentes, para recopilar información y evaluar la magnitud de los daños.

Estos lanzamientos se han producido mientras Corea del Sur y Estados Unidos realizan una serie de maniobras militares conjuntas, cuya duración y alcance han sido reducidas tras la orden dada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca disminuir la tensión y propiciar un acercamiento con Pyongyang.