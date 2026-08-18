Rusia y Corea del Norte se alían para crear un "nuevo orden mundial"

"Moscú y Pyongyang se mantienen unidas en su apoyo a la creación de un nuevo y justo orden mundial". Es la principal conclusión de la reunión de los ministros de Exteriores de Rusia y Corea del Norte, como representantes de países que abogan por la creación de unas reglas de juego internacionales basadas en la multipolaridad, la igualdad y la toma en consideración de los intereses de ambos territorios.

En ese encuentro, según la agencia oficial rusa, Sergei Lavrov ha trasladado a Choi Son Hui la intención de Moscú de mantener "con firmeza" el rumbo trazado por los líderes de los dos países, Vladimir Putin y Kim Jong Un, de cara a reforzar "la cooperación ruso-coreana". Y es que esta alianza, según el representante del Kremlin, no solo beneficia a ambos estados, sino que "contribuye a la seguridad regional e internacional".

Las relaciones entre Moscú y Pyongyang se han estrechado significativamente desde la firma, en junio de 2024, del tratado de "asociación estratégica integral" suscrito por Putin y Kim; un acuerdo que ha impulsado la cooperación bilateral en distintos ámbitos y que ha traído consigo un refuerzo de los contactos políticos, diplomáticos y militares.

De hecho, desde entonces, Corea del Norte reforzó su respaldo a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania con el envío de miles de efectivos. Tanto es así, que en la reciente inauguración del museo sobre los caídos en combate junto a Rusia en el flanco oriental de Europa, el propio Kim reivindicó que Moscú y Pyongyang combaten "en la misma trinchera" en favor de "la paz y la soberanía".