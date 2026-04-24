Un correo interno del Pentágono sugiere la expulsión de España de la OTAN

Un correo electrónico interno del Pentágono plantea distintas opciones para exigir responsabilidades a aliados de la OTAN tras las tensiones surgidas en el contexto de la guerra con Irán, según una exclusiva de Reuters basada en declaraciones de un funcionario estadounidense.

Así lo está contando la agencia de noticias Reuters. | Reuters

De acuerdo con esta fuente, que habló bajo condición de anonimato, el documento refleja la frustración de Washington ante la supuesta reticencia de algunos socios europeos a facilitar acceso, bases y derechos de sobrevuelo —conocidos como ABO— durante las operaciones militares.

Entre las medidas contempladas figuran propuestas de alto impacto político, como la posible suspensión de España de la OTAN o la revisión de la postura estadounidense respecto a la reclamación del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, siempre según el funcionario citado por Reuters.

El objetivo de estas iniciativas sería, según la misma fuente, reducir lo que en el documento se describe como un “sentido de superioridad” de algunos aliados europeos, en un contexto de creciente tensión dentro de la alianza.

Estas deliberaciones se producen en un momento delicado para la OTAN, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado en reiteradas ocasiones con retirar al país de la alianza, que cuenta con más de siete décadas de historia.

Aunque se trata de propuestas internas y no de decisiones adoptadas, el contenido del correo pone de relieve el grado de malestar en sectores del Pentágono respecto al nivel de apoyo recibido por parte de sus aliados en el conflicto con Irán.