Crecen las protestas contra el ICE en las ciudades de Estados Unidos

Agentes de ICE, la Patrulla Fronteriza, la Patrulla Estatal y el Departamento de Policía de Minneapolis se enfrentan con manifestantes durante una manifestación después de otro tiroteo fatal por parte de un agente federal en Minneapolis.

Cientos de personas se congregaron en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington DC o Chicago para protestar por la muerte a tiros en la ciudad de Minneapolis de Alex Jeffrey Pretti, perpetrada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el marco de las manifestaciones que llenaron las calles de la ciudad del estado de Minnesota en contra de la operación antiinmigración ejecutada por las autoridades de Estados Unidos.

Las protestas, que también se desarrollaron en la localidad donde ocurrieron los hechos, se extendieron por todo el país con mensajes en contra del ICE y actos de homenaje al fallecido. En Minneapolis, más de mil personas participaron en una vigilia en memoria de Pretti desarrollada en el parque Whittier -cercano al lugar de los hechos-, en el que los congregados portaron velas y carteles contra el cuerpo federal. También se produjeron enfrentamientos con los efectivos policiales desplegados, según informan los medios locales.

En otras grandes ciudades como Washington, una marcha concentró a cientos de personas que se dirigieron hacia el edificio del Departamento de Seguridad Nacional ubicado en el suroeste de la ciudad, donde han coreado: “Vergüenza”, según recoge el Washington Post.

Nueva York

La protesta más multitudinaria tuvo lugar en Nueva York y en ciudades como Los Ángeles o Chicago, que también estuvieron entre los objetivos del inquilino de la Casa Blanca con el despliegue de la Guardia Nacional, se desarrollaron movilizaciones contra las redadas migratorias en Minnesota.

Durante la jornada del viernes, miles de personas también tomaron las calles de Minneapolis para denunciar abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del ICE después de que, el pasado 7 de enero, otro agente federal matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good. Una semana después, hirieron de un disparo en la pierna a un ciudadano venezolano.

Un juez nominado por el presidente de EEUU, Donald Trump, prohibió a las agencias del Gobierno que investigan la muerte a tiros este pasado sábado del enfermero Alex Pretti por agentes federales en Minneapolis que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el incidente. La orden dictada por el magistrado Eric Tostrud afecta al FBI, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, a cuyas órdenes actúa el servicio antiinmigración (ICE). Los agentes de esta unidad acribillaron al enfermero en el sur de la ciudad en medio de una enormemente cuestionada operación contra la migración sin papeles en la ciudad. A todos ellos se les prohíbe, según el pliego judicial, “destruir o alterar la evidencia relacionada con el fatal tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales”, admitiendo así la petición formulada por las autoridades locales de Minnesota, concretamente la Oficina para la Captura de Criminales y la Fiscalía del Condado de Hennepin.

También una comisión del Congreso de Estados Unidos llamó a declarar a los jefes de las agencias migratorias del país para que respondan por la enormemente cuestionada actuación de los agentes federales del servicio antiinmigración (ICE) durante sus operaciones en varias ciudades del país.

Manifestantes salieron a las calles de Nueva York para protestar contra el ICE. | Matthew Hoen

Los padres del enfermero subrayan que nunca sacó su arma

Michael y Susan Pretti, padres del enfermero Alex Pretti, muerto el sábado durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis, criticaron las “repugnantes mentiras” de las autoridades federales sobre las intenciones de su hijo cuando fue tiroteado por un agente y destacaron que “no tenía un arma en la mano” cuando ocurrió el incidente.

“Las repugnantes mentiras que ha dicho la Administración sobre nuestro hijo son reprobables y nauseabundas. Es evidente que Alex no tenía un arma en la mano cuando fue atacado por los matones asesinos y cobardes del ICE de Trump”, indicaron en un comunicado publicado en redes sociales.

Lo que portaba en la mano derecha, y que se puede ver en las imágenes de los vídeos publicados sobre lo ocurrido, sería su teléfono móvil, explican los padres del fallecido.

“Tenía el teléfono en la mano derecha y la mano izquierda, sin nada, subida para intentar proteger a la mujer que acababa de tirar al suelo el ICE, todo ello mientras estaba siendo rociado con pimienta”, relataron los padres de Pretti.

Piden por ello “llegar a la verdad” sobre lo ocurrido con su hijo, quien “era un buen hombre”. Susan y Michael Pretti afirman estar “con el corazón roto, pero también muy disgustados” por la muerte del joven, “un alma amable que cuidaba de su familia y amigos y también de los militares estadounidenses veteranos como enfermero de la UCI del Hospital de Veteranos de Minneapolis”.

“Alex quería hacer un mundo mejor”, destacaron los padres del enfermero asesinado.