Cuatro muertos y seis desaparecidos tras una brutal explosión en Atenas

Los bomberos de Grecia tras el derrumbe de un edificio en Plaka, Atenas.

Los equipos de rescate han recuperado los cuerpos sin vida de cuatro personas entre los restos de un edificio que se derrumbó el viernes tras una fuerte explosión en el barrio de Plaka, uno de los más conocidos del centro de Atenas.

Los servicios de emergencia localizaron este sábado tres de los cuerpos. El primero fue encontrado durante la noche y otros dos fueron recuperados a lo largo de la mañana, según han informado las autoridades griegas.

Por el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente. Las primeras informaciones apuntan a que podrían formar parte de un grupo de turistas estadounidenses que había alquilado un apartamento para pasar unos días en la capital griega.

Continúa la búsqueda entre los escombros

Los bomberos mantienen desplegado un dispositivo de emergencia para retirar los restos del inmueble y comprobar si hay más personas atrapadas. Las autoridades manejan una cifra de seis desaparecidos desde el momento de la explosión.

Entre ellos se encontraría una pareja de ancianos que vivía en la segunda planta del edificio: un hombre de nacionalidad británica, de 78 años, y una mujer griega, de 77.

Los equipos de rescate trabajan con maquinaria y medios especializados mientras revisan las diferentes zonas del inmueble colapsado, con el objetivo de localizar a las personas que todavía podrían encontrarse bajo los escombros.

Un escape de gas, principal hipótesis

Las primeras investigaciones apuntan a que un escape de gas podría estar detrás de la explosión. Varios vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones aseguraron haber percibido un fuerte olor en la zona antes de producirse la deflagración.

Las autoridades griegas mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso y confirmar el origen de la explosión, que provocó el derrumbe del edificio y movilizó a numerosos efectivos de emergencia en pleno centro de Atenas.