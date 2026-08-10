Budapest, Atenas y Montreal ganan relevancia dentro del mapa mundial de la vivienda de lujo

Vista del Parlamento de Budapest y el Puente de las Cadenas desde Buda

El mapa mundial de la vivienda de lujo comienza a abrirse a ciudades que hasta ahora habían quedado en un segundo plano frente a las grandes capitales tradicionales, toda vez que combinan precios todavía contenidos y un interesante potencial de crecimiento.

En su selección de destinos a seguir, un estudio elaborado por la inmobiliaria francesa Barnes pone el foco en mercados con perspectivas de revalorización apoyado en factores como la inversión extranjera, la recuperación económica, el turismo, la tecnología o la mejora de las infraestructuras urbanas.

En este contexto, Budapest aparece como una de las alternativas más relevantes de Europa Central. La capital húngara combina un patrimonio arquitectónico destacado, una oferta cultural y gastronómica en expansión y precios todavía inferiores a los de otras grandes ciudades europeas. A ello se suma la llegada de compradores de Oriente Próximo y Asia, atraídos tanto por el mercado residencial como por las fórmulas de residencia vinculadas a la inversión.

Atenas representa un caso distinto, marcado por la recuperación. Después de una larga crisis inmobiliaria, la capital griega vuelve a captar capital internacional gracias al crecimiento del turismo, la mejora de los alquileres y unos precios que siguen siendo competitivos frente a otras urbes del Mediterráneo. La demanda se concentra especialmente en el centro, el litoral sur y las zonas residenciales del norte.

Fuera de Europa, Montreal gana peso por su perfil económico y universitario. Su apuesta por la inteligencia artificial, las energías renovables y otras actividades de alto valor añadido, junto con el bilingüismo y un coste de vida más moderado que el de otras grandes ciudades norteamericanas, está viendo reforzado su atractivo para profesionales, empresarios e inversores internacionales.

Opciones consolidadas

Junto con estas nuevas apuestas, la lista de Barnes incluye también mercados consolidados como Londres, Ginebra o Venecia, aunque no se trata de ubicaciones con margen de entrada y crecimiento.

Y es que frente a los destinos más maduros, donde la escasez y los precios elevados limitan el acceso, Budapest, Atenas y Montreal se presentan como alternativas con una base económica más amplia y con mayor recorrido potencial.

La selección de la inmobiliaria especializada en propiedades de lujo refleja así una demanda cada vez más diversificada. Las grandes fortunas continúan buscando refugios patrimoniales seguros, pero también empiezan a mirar hacia ciudades donde el precio de entrada es menor, siempre que existan motores claros de transformación urbana, económica o demográfica.