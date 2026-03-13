Cuba confirma conversaciones con EEUU tras los avisos de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó conversaciones entre funcionarios cubanos y estadounidenses para buscar una salida “por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales” entre ambos países. Según Díaz-Canel, el objetivo fue “identificar problemas, encontrar soluciones y determinar la disposición de las partes a concretar acciones en beneficio de ambos países”.

El mandatario subrayó que cualquier negociación debe realizarse “sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos, a la soberanía y a la autodeterminación” y señaló que se podría colaborar con Estados Unidos “para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones”.

Sobre la reciente incursión de una embarcación armada, Díaz-Canel destacó “un orgullo tremendo por haber frustrado esa infiltración, por haberle evitado al pueblo cubano un dolor si esas personas lograban desembarcar” y mencionó la posible participación de “expertos del FBI” en la investigación. También confirmó la detención de ciudadanos panameños implicados en otro operativo contra instituciones de la isla.

Díaz-Canel denunció el “bloqueo energético” que ha afectado el suministro de combustible y aseguró que “en ningún momento” Cuba ha renunciado al “derecho soberano de tener suministro de petróleo por importación”, concluyó.

El presidente cubano recordó que la crisis se ha agravado tras la reducción del suministro de petróleo desde Venezuela y por las amenazas públicas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió de forma amenazante que “Cuba caerá” y sugirió incluso tomar el control “de manera amistosa” siguiendo el ejemplo de Venezuela.