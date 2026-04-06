Cuba denuncia la asfixia energética de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió ayer con dos congresistas estadounidenses, a quienes les trasladó el “daño criminal” que está ocasionado la asfixia energética impuesta por la Administración de Donald Trump, cuya campaña contra la isla se ha intensificado en las últimas semanas.

Díaz Canel se vio con los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson.

“Al recibir a los congresistas estadounidenses Jayapal y Jackson denuncié el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de Estados Unidos y sus amenazas de acciones aun más agresivas”, escribió en sus redes sociales.

No creemos que la mayoría de los estadounidenses quiera que este tipo de crueldad continúe”, dijeron los congresistas de EEUU

Por su parte, Jayapal y Jackson, miembros de la Cámara de Representantes por los estados de Washington e Illinois, respectivamente, emitieron una declaración en la que se hicieron eco de algunas de las graves consecuencias humanitarias.

“Hemos sido testigos de primera mano de cómo bebés prematuros en incubadoras se enfrentan a tremendo riesgos porque (...) no pueden funcionar sin electricidad”, alertaron. “No creemos que la mayoría de los estadounidenses quiera que este tipo de crueldad e inhumanidad continúe en nuestro nombre”, expusieron.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se mostró convencido de que la postura adoptada por España de rechazo al bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba y de apuesta por que sean los cubanos quienes decidan su futuro, será la que terminará imponiéndose, como ya pasó antes con el reconocimiento de Palestina o con el rechazo a la guerra en Irán.