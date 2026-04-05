El primer petrolero ruso deja 100.000 toneladas de crudo en Cuba

El petrolero de Rusia Anatoli Kolodkin, enviado por las autoridades del Kremlin a Cuba para romper con el bloqueo energético impuesto por Trump al país caribeño, ha abandonado ya la isla tras hacer entrega de 100.000 toneladas de crudo.

La entrega se ha completado a lo largo de 96 horas, según la información proporcionada por la Unión Cuba-Petróleo, “y sin contratiempos".

El buque llegó a Cuba el pasado 30 de marzo, en medio de la amenaza arancelaria impuesta por Trump a los países que suministrasen petróleo a la isla del Caribe, lo que motivó que México suspendiese sus envíos de combustible.