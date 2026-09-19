Cuba sufre un nuevo apagón total de su sistema eléctrico, el octavo en el 2026

Una familia caminando por las calles de la Havana (Cuba) durante un apagón en la isla, en una imagen de archivo.

Cuba ha sufrido este viernes un nuevo apagón total de su sistema eléctrico, el octavo registrado en lo que va de 2026, en medio de una profunda crisis energética que mantiene a la isla sometida a cortes prolongados de suministro.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó de que se había producido una “desconexión total” del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y que ya se habían activado los protocolos para iniciar su recuperación. La Unión Eléctrica de Cuba señaló que comenzó de inmediato a investigar las causas del fallo.

La incidencia se inició en las provincias occidentales de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Matanzas, después de un problema registrado en las líneas de transmisión. Las autoridades también apuntaron a unas condiciones meteorológicas inestables en la zona como uno de los factores relacionados con la interrupción.

La recuperación del sistema eléctrico puede prolongarse debido a la propia estructura de la red. Tras una desconexión general, las autoridades deben poner en marcha progresivamente fuentes de generación de arranque sencillo para restablecer pequeños sectores y posteriormente volver a conectar las diferentes áreas del sistema.

En La Habana, el suministro eléctrico se había reducido a mínimos durante la tarde del viernes, mientras que otras zonas de la isla afrontaban cortes que ya acumulaban numerosas horas.

Ocho apagones nacionales en 2026

El apagón de este viernes se suma a una sucesión de desconexiones nacionales sufridas por Cuba durante este año. En marzo se produjeron dos apagones generales en menos de una semana, mientras que en julio se registraron otros tres en apenas ocho días. En agosto se produjeron dos nuevas interrupciones totales.

La crisis no se limita a los apagones nacionales. En las últimas semanas, algunas zonas de La Habana han sufrido cortes de más de 30 horas, mientras que en otras provincias se han registrado interrupciones superiores a las 60 horas consecutivas.

La situación energética cubana está marcada por el deterioro de las centrales termoeléctricas, la falta de mantenimiento y la escasez de combustible. El Gobierno cubano atribuye parte de las dificultades a las restricciones estadounidenses sobre el suministro de petróleo, mientras que distintos análisis también señalan los problemas estructurales y la obsolescencia de la red eléctrica.

Los cortes afectan además a otros servicios básicos, especialmente al abastecimiento de agua y las comunicaciones, que dependen en buena medida de la disponibilidad de electricidad.

La nueva desconexión se produce además en un contexto de fuerte deterioro económico. Un estudio independiente citado por AFP estima que alrededor de 6,45 millones de cubanos, el 66% de la población, se encuentran en situación de pobreza. El Gobierno cubano no publica estadísticas oficiales sobre este indicador.

La isla, de unos 9,4 millones de habitantes, afronta así una nueva interrupción generalizada mientras las autoridades trabajan para recuperar de forma progresiva el Sistema Electroenergético Nacional.