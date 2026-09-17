Un nuevo apagón generalizado en varios barrios de Ourense rompe la rutina: "Queda todo inutilizado"

Vecinos de varios barrios de Ourense han comenzado a reportar un corte de suministro eléctrico a media mañana de este jueves. Por el momento se desconocen las causas de la avería que ha interrumpido la rutina de los ourensanos durante media hora aproximadamente en algunas de las zonas.

La falta de luz afecta a domicilios y negocios de diferentes puntos de la ciudad, entre ellos el Centro, el Casco Vello y As Lagoas. Los colegios también se han visto afectados durante un corto periodo de tiempo y algunos vecinos han señalado que varios semáforos permanecían apagados, lo que afectó a la circulación en distintos puntos de la ciudad.

Una zona del Casco Vello afectada por los cortes de luz. | La Región

La incidencia se produce de forma generalizada en diferentes zonas de Ourense, aunque por el momento no se dispone de información oficial sobre el origen del fallo ni sobre el número de usuarios afectados. La luz se recuperó de manera progresiva, volviendo a la normalidad tanto en la señalización de la carretera como en los negocios de la ciudad.

Desde Naturgy aseguran que UFD, la distribuidora de electricidad de la compañía, registró a las 11,50 horas una incidencia en una línea de media tensión. El suministro se fue reponiendo progresivamente por tramos y quedó totalmente restablecido a las 12,13 horas. También han confirmado que la incidencia afectó a unos 900 clientes, que estuvieron sin suministro entre 4 y 22 minutos, en función del tramo afectado.

El corte de luz deja sin receta electrónica a la Farmacia Os Remedios

La incidencia registrada a media mañana de este jueves en distintos puntos de Ourense también afectó a la Farmacia Os Remedios, situada en el centro de la ciudad. Aunque la luz ya se ha restablecido, la incidencia provocó problemas en los sistemas informáticos del establecimiento, impidiendo la dispensación de medicamentos mediante receta electrónica.

Una trabajadora de la farmacia explicó que el apagón se prolongó aproximadamente "entre 20 minutos y media hora". La empleada señaló que el establecimiento cuenta con una batería para mantener la nevera en funcionamiento en caso de cortes de luz, por lo que este equipamiento no habría supuesto un problema durante la interrupción. Sin embargo, la principal afectación se produjo en los ordenadores y en el sistema de dispensación.

"No se puede dispensar receta electrónica ni nada. Queda todo inutilizado", explicó. A pesar de que este local de la ciudad recuperó la electricidad a las 12,15 horas, , los equipos informáticos continuaban afectados, lo que impedía dispensar medicamentos. "Luz hay, pero claro, los ordenadores están creados afectados", indicó. La trabajadora también apuntó que desconoce si el problema con la receta electrónica podría estar afectando a otras farmacias de Galicia, dado que el sistema depende de los servicios informáticos.

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Esta es una noticia de última hora sobre un corte de luz que se reporta de forma generalizada en varios barrios de la ciudad de Ourense, desde el Centro, al Casco Vello o As Lagoas.

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