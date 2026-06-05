Cuba tilda de “vil” la sanción de EEUU contra su presidente

El Tesoro de Estados Unidos incluyó el jueves en su lista de sancionados al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño. La medida fue pronto calificada de “vil” por el gobierno cubano.

Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro del presidente cubano, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.

La cartera de Scott Bessent emitió las mismas medidas contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

La Administración estadounidense ha impuesto un bloqueo de facto sobre el combustible y ha ido aumentando la presión sobre la isla en un intento por deshacerse de las autoridades comunistas que la dirigen desde 1959.

Negando que el objetivo de esta medida sea acelerar el colapso de la isla, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba es una “nación fracasada”, especialmente desde la captura a comienzos de año del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un ataque militar perpetrado por Washington sobre Caracas, el cual se saldó con más de un centenar de muertos.

Donald Trump sobre Cuba: “Esta muriendo de hambre ”

“El país está muriendo de hambre y no tiene energía, ni petróleo, ni dinero. No tiene nada”, consideró el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa agregando que, a su juicio, “de alguna manera el país ya se ha venido abajo”. No obstante, reiteró, en línea con declaraciones anteriores, que una vez se haya “encargado de Irán, de camino de vuelta” hará “una pequeña parada para solucionar la situación”.

Por su parte, las autoridades cubanas rechazaron la “vil” inclusión del presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, en la “ilegítima” lista de personas sancionadas por Estados Unidos, al tiempo que se refirieron a ello como una prueba del “plan intervencionista estadounidense” de presentar a Cuba como una “amenaza a la seguridad nacional”. “La vil inclusión del presidente, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del Gobierno de Estados Unidos, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a su seguridad”, dijeron.

Condiciones humanitarias deterioridas en la isla

Naciones Unidas alertó del “deterioro de las condiciones humanitarias” en Cuba a causa del impacto “combinado” de la crisis energética en la isla por el refuerzo del bloqueo y las sanciones de Estados Unidos y los últimos desastres naturales en territorio cubano, con impactos “en todos los servicios básicos” a la población.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) subrayó que “las condiciones humanitarias se deterioran mientras la crisis energética se profundiza” e indicó que “el impacto combinado de la crisis energética derivada de las órdenes ejecutivas estadounidenses y otras sanciones, junto con los huracanes y otros desastres naturales, es de gran alcance y se expande a diario” en la isla.

“Todos los servicios básicos, desde el agua potable y el saneamiento hasta la producción de alimentos y el sector sanitario, se ven afectados por la falta de combustible y electricidad”, explicó. “Más de 100.000 intervenciones quirúrgicas se han pospuesto debido a la grave escasez de medicamentos y material médico”, lamentó.

Así, recordó que la ONU y sus socios publicaron un Plan de Acción Humanitaria para entregar ayuda a dos millones de personas, al tiempo que destacó que “la crisis energética también está limitando la capacidad de entregar la ayuda ya comprometida”, mientras que “decenas de contenedores de alimentos y suministros médicos siguen retenidos en los puertos debido a la falta de combustible”. Por ello, reclamó a la comunidad internacional que “faciliten la entrega oportuna y sin obstáculos de combustible para fines humanitarios y otra ayuda vital”, así como que financien el Plan de Acción, que en la actualidad cuenta solo con el 21% de los fondos solicitados.

Washington impuso en enero un bloqueo petrolero a la isla, amenazando con sanciones y aranceles a cualquier país que entregue energía a Cuba, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento tras perder suministros de Venezuela