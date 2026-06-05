EEUU sanciona al presidente de Cuba y Trump anuncia "planes muy buenos" para la isla

El departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su lista de sanciones al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su actual esposa y al hijo de esta, y a su antecesor, Raúl Castro, junto con su hijo, en el marco de las presiones de la administración Trump sobre las autoridades de la isla del Caribe.

Además, ha tomado la misma medida contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la empresa minera La Victoria.

Estas acciones se alinean con el endurecimiento del bloqueo estadounidense contra La Habana, que Trump ha acentuado después de su toma de control de Venezuela. De inicio, cortó su suministro de petróleo a la isla y amenazó con aranceles a los países que le enviasen crudo, lo que motivó que naciones como México cortasen la relación comercial. El siguiente paso, actualmente en ejecución, fue firmar una orden ejecutiva para imponer sanciones a las empresas que continúen operando en territorio cubano a partir de mañana, lo que ha motivado la marcha de las principales cadenas hoteleras españolas y de financieras como Visa y Mastercard.

En este contexto de aislamiento internacional, el presidente de Estados Unidos ha sostenido que Cuba es "una nación fracasada". "El país está muriendo de hambre y no tiene energía, ni petróleo, ni dinero. No tiene nada", ha reprobado, al tiempo que ha sostenido que él tiene "planes muy buenos" para la isla. Para poder materializarlos, eso sí, primero tiene que deshacerse de "un régimen muy duro y muy desagradable" como es, a su juicio, el actual.

Así pues, en línea con declaraciones anteriores, una vez se haya "encargado" de Irán, hará "una pequeña parada" en su viaje de vuelta para "solucionar" la situación de la isla caribeña.

Su objetivo, ha asegurado, es "ayudar". "El 95% de los cubanos votaron por mí. Son personas increíbles, son enérgicos, emprendedores... ¡Algunas de las personas más ricas de Miami son cubanas! (...) Y yo voy a cuidarlas bien y voy a dejar que vuelvan a su tierra con sus familias", ha insistido el magnate republicano, quien nunca ha ocultado su deseo de hacerse con la isla después de casi setenta años de bloqueo de Estados Unidos. En los últimos días, su mano derecha para asuntos de Exterior, Marco Rubio, precisamente de origen cubano, ha tachado a Cuba de "estado fallido" y ha sostenido que supone "una amenaza" para Washington.

"Resistir la arremetida"

Frente a este nuevo refuerzo de las medidas de bloqueo puestas en marcha contra Cuba, su presidente ha advertido de que "la agresividad y la perversión del gobierno yanqui" chocarán con la "decisión" de La Habana de "enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial".

Y, después de que censurase que la actuación de Estados Unidos está diseñada para "dañar al pueblo cubano", Naciones Unidas también se ha puesto en alerta ante el deterioro de las condiciones humanitarias de la población isleña, ya que "todos los servicios básicos, desde el agua potable y el saneamiento hasta la producción de alimentos y el sector sanitario, se ven afectados por la falta de combustible y electricidad".