Las defensas antiaéreas de la OTAN impiden por segunda vez que un misil iraní impacte en Turquía

El Ministerio de Defensa de Turquía anunció que baterías antiaéreas de la OTAN neutralizaron otro misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco. Este es el segundo incidente de este tipo que se registra en el país en menos de una semana.

"Munición balística lanzada desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizada por los medios de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental", comunicó el Ministerio turco en un comunicado.

Las autoridades turcas informaron que los restos del misil desviado por las defensas antiaéreas de la OTAN cayeron en una zona deshabitada de Gaziantep. Añadiendo que no hay ni heridos ni víctimas tras esta situación.

“El país da gran importancia a las relaciones de buena vecindad y a la estabilidad regional” sentencia Turquía en el comunicado emitido.

Se tomarán medidas contra cualquier amenaza

Desde Ankara se insiste en que "se tomarán todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo" del país, reclamando a los demás países prestar atención a sus advertencias.

Recordar que el pasado miércoles, Turquía denunció el lanzamiento de un misil balístico por parte de Irán que fue, igualmente, derribado por los sistemas de defensa antiaérea de la Alianza Atlántica.

La OTAN reiteró su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. La organización trasatlántica ha reforzado su defensa contra misiles balísticos a la luz de los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.