Irán niega haber lanzado un misil a Turquía, un país “amigo”

Irán no ha lanzado ningún misil contra Turquía, un país “amigo”, en el marco del conflicto abierto a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel. Con esta explicación, la república islámica ha negado estar detrás de un ataque que se saldó sin víctimas ni daños pero con la advertencia del país euroasiático y de la propia OTAN.

En concreto, Ankara anunció que los sistemas de defensa aérea de la Alianza Atlántica habían derribado un misil balístico disparado desde Irán que "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria.

Tras lo sucedido, convocó al embajador de Irán en el país para presentar su queja y, en todo caso, advirtió de que "se tomarán todas las medidas necesarias para defender el territorio y el espacio aéreo turcos sin vacilación alguna".