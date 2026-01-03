¿Quiénes son los Delta Force del ejército de EEUU, la unidad militar de élite que capturó a Maduro?

Ante los recientes acontecimientos en Venezuela, seguido de la imagen en la que se muestra a Nicolás Maduro esposado en el USS Iwo Jima una pregunta se hace evidente: ¿quiénes fueron los militares que extrajeron al expresidente y a su esposa?

Donald Trump en su conferencia de prensa hizo especial mención a “los hombres y mujeres” que condujeron la exitosa misión y donde según él todo estuvo “perfectamente ejecutado”, algo así “no había sido vista desde la II Guerra Mundial”, señaló el presidente.

El grupo al que se refiere el mandatario estadounidense son los Delta Force, aunque oficialmente se denominan la 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D). Esta es una unidad de operaciones especiales de élite, pero que permanece en la sombra, gran parte de sus actividades son clasificadas por razones de seguridad nacional.

La unidad está diseñada para ejecutar operaciones militares de máxima complejidad, con autonomía, precisión y rapidez y se encuentra entre los elementos más sensibles del aparato de defensa estadounidense.

Origen y creación oficial

Los Delta Force fueron creados en 1977 como respuesta directa a la necesidad de contar con una capacidad permanente de contraterrorismo militar tras varios incidentes internacionales en los años setenta. El Departamento de Defensa impulsó su formación dentro del Ejército, diferenciándola de otras fuerzas especiales existentes por su orientación a misiones de intervención directa de alto riesgo.

La unidad quedó integrada en el U.S. Army Special Operations Command (USASOC) y, a nivel operativo conjunto, bajo el Joint Special Operations Command (JSOC), desde donde se coordinan las misiones más sensibles de las fuerzas armadas estadounidenses.

Funciones y misiones reconocidas oficialmente

De acuerdo con la información oficial los Delta Force tienen como misión principal combatir el contraterrorismo, rescatar rehenes, realizar acciones directas de precisión y ejecutar operaciones especiales de interés estratégico nacional

Es en este contexto donde se demuestra la valía del grupo militar, ya que muchas de sus misiones se desarrollan en entornos urbanos complejos, instalaciones críticas, aeronaves, buques o infraestructuras estratégicas. El Pentágono reconoce que la unidad puede operar en el extranjero, en apoyo a la seguridad nacional bajo autorización federal.

Selección, preparación y entrenamiento

El Ejército de Estados Unidos reconoce que el personal de los Delta Force procede exclusivamente de militares en activo, seleccionados mediante un proceso interno, voluntario y extremadamente exigente. Aunque los detalles del proceso no son públicos, fuentes institucionales confirman que la selección evalúa:

Resistencia física extrema

Capacidad psicológica bajo estrés prolongado

Autonomía operativa y toma de decisiones

Adaptabilidad a entornos cambiantes

De acuerdo con el Ejército los efectivos de la unidad reciben un entrenamiento permanente, incluso los operadores veteranos, y se adaptan a nuevas amenazas, tecnologías y escenarios operativos.

Nivel de secreto y marco institucional

Los Delta Force operan bajo un alto nivel de clasificación, pero dentro del marco legal y militar de Estados Unidos. El Ejército ha señalado que el secretismo responde a necesidades operativas y no a una ausencia de control institucional.

Diferencia entre realidad oficial y representaciones ficticias

El U.S. Army ha reiterado que la mayoría de las representaciones en cine, televisión o videojuegos no reflejan fielmente ni la estructura ni los procedimientos reales de la unidad. Las fuentes oficiales subrayan que la Delta Force no opera como una fuerza convencional, sino como una herramienta estratégica altamente especializada, integrada en un sistema conjunto mucho más amplio.

Según el Ejército y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, los Delta Force son una de las unidades militares más preparadas y sensibles del país. Su combinación de selección extrema, entrenamiento continuo, equipamiento avanzado y confidencialidad operativa la sitúa como un elemento clave en la respuesta estadounidense frente a amenazas de alto nivel, especialmente en el ámbito del contraterrorismo y las operaciones especiales estratégicas.