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Un deslizamiento de tierra en China deja al menos 8 muertos, más de 1.100 evacuados y diez edificios sepultados
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Un deslizamiento de tierra registrado este viernes en el municipio de Chongqing, en China, ha dejado al menos ocho fallecidos, 34 desaparecidos y más de 1.100 personas evacuadas, según han informado las autoridades locales.
El desprendimiento se produjo alrededor de las 09.00 horas (hora local) en el condado de Pengshui, cuando una gran masa de tierra y rocas se precipitó ladera abajo, sepultando cerca de una decena de edificios residenciales situados al pie de una montaña.
Los equipos de emergencia han logrado rescatar a varias personas con vida entre los escombros, mientras más de 800 efectivos participan en un amplio dispositivo de búsqueda y rescate. Las labores se desarrollan contrarreloj ante la previsión de tormentas eléctricas y fuertes vientos, que podrían complicar las operaciones durante las próximas horas.
Como medida preventiva, las autoridades han cortado los suministros de agua, electricidad y gas en un radio de un kilómetro alrededor de la zona afectada para facilitar las tareas de evaluación y evitar nuevos incidentes.
El Ministerio de Gestión de Emergencias de China activó el nivel II de respuesta nacional, el segundo más alto dentro del sistema de emergencias del país, y anunció ayudas por valor de 50 millones de yuanes para asistir a los afectados.
Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, ha pedido investigar las causas del desastre y reforzar las medidas de prevención ante posibles riesgos geológicos adicionales.
Este nuevo desastre se suma a una serie de fenómenos meteorológicos extremos que han golpeado China durante las últimas semanas. Solo este mes, decenas de personas han fallecido por inundaciones, tifones, tornados y otros deslizamientos de tierra registrados en distintas regiones del país.
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