Detenido el boxeador Sharif Ahmadzai por el asesinato de una activista cuyo cuerpo fue hallado en una maleta en Atenas

La Policía griega ha detenido al boxeador afgano Sharif Ahmadzai, de 26 años, como presunto autor del asesinato de la activista escocesa Elisabeth-Jane Ross, de 38 años, cuyo cuerpo fue encontrado oculto en una maleta en un edificio abandonado de Atenas el pasado 18 de julio.

Ross había viajado a Grecia a finales de junio para colaborar como voluntaria con una organización de apoyo a refugiados. Tras alojarse en diferentes viviendas de amigos, desapareció el 15 de julio, cuando debía reunirse con otro grupo de cooperantes. Su desaparición dio inicio a una investigación policial que terminó situando al deportista como principal sospechoso.

Las cámaras y el móvil fueron clave

La investigación avanzó gracias a la geolocalización del teléfono móvil de la víctima y a las imágenes de varias cámaras de seguridad. Los agentes localizaron un vídeo en el que Ahmadzai aparecía transportando una maleta de gran tamaño por una calle poco transitada. Otras grabaciones lo captaron entrando en el domicilio donde se alojaba Ross y saliendo posteriormente con esa misma maleta.

La autopsia determinó que la mujer murió por asfixia.

Los investigadores también concluyeron que, tras la muerte, alguien utilizó el teléfono móvil de la víctima para responder mensajes a familiares y amigos a través de WhatsApp y Facebook, con el objetivo de hacer creer que seguía con vida. Además, se emplearon sus tarjetas bancarias para retirar dinero en efectivo.

La declaración de su esposa, determinante

Uno de los elementos decisivos para la detención fue el testimonio de la esposa del boxeador, Alaina Hall, quien colaboró con las autoridades. Según la Policía griega, su declaración permitió reconstruir los movimientos del sospechoso y confirmar su presencia en el lugar de los hechos gracias a una aplicación de geolocalización.

Los investigadores también comprobaron que Ahmadzai conservaba un juego de llaves de la vivienda donde se alojaba la activista.

El presidente honorario de la asociación de policías de Atenas, George Kalliakmanis, aseguró que el detenido admitió haber trasladado el cuerpo hasta el edificio abandonado donde fue hallado, aunque negó haber cometido el asesinato. También reconoció haber retirado alrededor de 10.000 euros utilizando las tarjetas bancarias de la víctima.

Acusado de homicidio, robo y otros delitos

La Policía griega ha imputado al sospechoso por homicidio, además de robo y tenencia ilícita de armas, después de que durante el registro de su domicilio se localizaran una pistola simulada y un cuchillo.

Ahmadzai era una figura conocida en Grecia por su trayectoria como boxeador y por su trabajo en una ONG de ayuda a personas sin hogar. Además, había publicado un libro autobiográfico sobre su huida de Afganistán y su llegada a Europa como refugiado.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades tratan de esclarecer todos los detalles del crimen.