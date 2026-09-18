Detenido en México "El Trompas", presunto responsable del asesinato de Claudia Tacoronte

Las autoridades mexicanas han detenido a Francisco Javier M., alias "El Trompas", señalado como presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años. El arresto se produjo este jueves en Cuautla, en el estado de Morelos, el mismo municipio donde la joven fue asesinada el pasado sábado 12 de septiembre.

La detención fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y se llevó a cabo mediante un operativo en el que participaron distintas instituciones de seguridad. El sospechoso había sido identificado previamente por las autoridades y contaba desde el miércoles con una orden de búsqueda y captura de la Fiscalía de Morelos.

La Fiscalía lo investigará por feminicidio

La Fiscalía de Morelos ha anunciado que imputará al detenido por feminicidio y solicitará una pena de hasta 70 años de prisión, la máxima contemplada por la legislación estatal. El fiscal Fernando Blumenkron ha señalado que las lesiones sufridas por Tacoronte permiten sostener inicialmente esta calificación jurídica.

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La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha explicado que la principal hipótesis sobre el móvil apunta a un intento de robo que derivó en un forcejeo y una agresión. Las autoridades han descartado, por el momento, un componente sexual en el crimen.

Claudia estaba en México por un intercambio académico

Claudia Tacoronte, natural de Canarias, había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La joven estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada y se encontraba en Cuautla cuando fue atacada con un arma blanca.

La familia de la estudiante se desplaza este viernes a México para iniciar los trámites de repatriación de su cuerpo, según confirmó el fiscal de Morelos. El caso ha generado además protestas en el entorno universitario mexicano, ya que Tacoronte es la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en los últimos meses.