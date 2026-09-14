INVESTIGACIÓN POR FEMINICIDIO
Asesinan a una universitaria española en un intercambio académico en México
INVESTIGACIÓN POR FEMINICIDIO
Una estudiante española de 21 años ha sido asesinada en el estado mexicano de Morelos mientras realizaba un intercambio académico. La víctima, Claudia Tacoronte Aguilera, era alumna de la Universidad de Granada y se encontraba matriculada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio situado a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México. Según la información difundida por las autoridades locales, la joven fue agredida con un arma blanca en un supuesto robo.
La Fiscalía de Morelos ha abierto una investigación por feminicidio, siguiendo los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras trata de determinar si existieron razones de género.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el crimen y señaló que las autoridades estatales ya han establecido contacto con el Consulado de España en México para ofrecer apoyo y acompañamiento a la familia de la joven.
El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, indicó que todavía no se ha determinado la identidad del agresor y que la investigación continúa abierta.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos también ha reclamado una investigación inmediata y exhaustiva, con perspectiva de género, para esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia.
La joven se encontraba en México como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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