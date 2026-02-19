Detienen al expríncipe Andrew, hermano de Carlos III, por sus lazos con el caso Epstein

El expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor, exmiembro de la familia real británica, ha sido arrestado esta mañana por la policía del Valle del Támesis bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, marcando la primera detención formal del royal y coincidiendo con su 66º cumpleaños. Según informó la BBC, se debe a sus lazos con el caso Epstein.

Como parte de la investigación, se están registrando varias propiedades del expresidente en Berkshire y Norfolk, incluyendo la residencia de Sandringham, donde Andrew residió tras dejar Windsor. Se han visto vehículos policiales sin distintivos en la zona.

La Thames Valley Police indicó que la detención se produjo tras una “evaluación exhaustiva” y que se ha abierto una investigación formal, subrayando que la identidad del detenido no será revelada según la normativa nacional. El subcomisionado asistente Oliver Wright declaró que es fundamental proteger la integridad de la investigación y que se informará al público en el momento adecuado.

Andrew Mountbatten-Windsor ha negado consistentemente todas las acusaciones previas relacionadas con sus vínculos con el condenado Jeffrey Epstein. Los detalles específicos del arresto aún no han sido divulgados, pero se trata de una investigación activa sobre presunta conducta indebida en un cargo público.

La detención representa un hecho sin precedentes en la historia reciente de la familia real británica y ha generado gran interés mediático y público, mientras se esperan nuevas informaciones en las próximas horas.