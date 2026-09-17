Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha anunciado este jueves su dimisión ante las "complicadas condiciones para la formación del próximo Gobierno" tras las elecciones celebradas el domingo, cuyos resultados preliminares dan la victoria a la coalición de cuatro partidos izquierdistas liderados por el Partido Socialdemócrata.

"El recuento preliminar de votos tras las elecciones parlamentarias ha concluido. Los resultados electorales podrían haber generado una situación compleja para la formación del próximo Gobierno, dado que las diversas posturas adoptadas por los partidos antes de la jornada electoral podrían plantear obstáculos para cualquier posible artífice de Gobierno o coalición", ha dicho en una carta enviada al presidente del Parlamento, Andreas Norlen.

Así, ha resaltado que "será necesaria una postura constructiva por parte de los partidos con representación parlamentaria para garantizar que se pueda acordar un primer ministro y que un nuevo Gobierno logre obtener apoyo para su presupuesto estatal", antes de apostar por "entablar conversaciones con todos los partidos" para ensamblar un Ejecutivo "estable y eficaz".

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Kristersson ha hecho hincapié en que queda ahora en manos de Norlen "liderar los siguientes pasos", al tiempo que ha especificado que, con este motivo, pide que se acepte su dimisión, poco después de que la comisión electoral diera 176 escaños al bloque encabezado por Magdalena Andersson, por delante de los 173 obtenidos por la coalición conservadora del hasta ahora primer ministro.

Sánchez celebra que Suecia apueste por la socialdemocracia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que los socialdemócratas hayan ganado las elecciones en Suecia del pasado domingo después de cuatro años de gobierno del conservador Ulf Kristersson con apoyo parlamentario de la extrema derecha.

El escrutinio concluyó este mismo miércoles con un resultado ajustado que ha dado vencedor al bloque de centro izquierda. La candidata del partido socialdemócrata y exprimera ministra Magdalena Andersson fue la más votada y será la encargada de liderar el nuevo gobierno. "Todo mi apoyo a Magdalena Andersson en su formación de un Gobierno progresista", ha trasladado Sánchez este jueves en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

"La socialdemocracia ha ganado las elecciones en Suecia. Tras cuatro años de gobierno de la derecha con la ultraderecha, los suecos vuelven a apostar por el Estado del bienestar, la justicia social y la agenda verde", ha indicado el jefe del Ejecutivo.

Este mismo lunes, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, celebró el retroceso de la ultraderecha en las elecciones suecas y dijo que debería suponer una "llamada de atención" para los ciudadanos españoles. "Suecia ha probado un gobierno con la ultraderecha y ha visto recortados los derechos. Y Suecia ha dicho ya nunca más, ya nunca más. El que lo prueba ya no quiere volver a probarlo", ha señalado.

Tras las pasadas elecciones del año 2022, el conservador Kirstersson formó un gobierno tras un acuerdo con otras formaciones de derecha: cristianodemócratas y liberales y también la extrema derecha de los Demócratas Suecos. Esta última formación se quedó fuera del Ejecutivo, pero lo ha apoyado en el Parlamento durante la legislatura.