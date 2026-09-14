La socialdemócrata Magdalena Andersson gana las elecciones en Suecia por la mínima

La líder de los socialdemócratas, Magdalena Andersson, pronuncia un discurso durante el seguimiento electoral del partido tras las elecciones parlamentarias suecas.

La socialdemócrata Magdalena Andersson ha ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo en Suecia y sitúa a su bloque de centroizquierda al frente del Parlamento por un estrecho margen. Con el 94% del voto escrutado, los partidos de este bloque suman 176 de los 349 escaños del Riksdag, frente a los 173 de la alianza de derechas encabezada por el actual primer ministro, Ulf Kristersson.

El resultado deja a Andersson a las puertas de recuperar el cargo de primera ministra, aunque la mayoría es todavía muy ajustada y queda pendiente del recuento definitivo, incluido el voto exterior.

Los socialdemócratas fueron la fuerza más votada, con alrededor del 28,1% de los sufragios, seguidos por los Moderados de Kristersson, con el 19,9%. La principal sorpresa de la jornada fue el retroceso de los Demócratas de Suecia (SD), formación de extrema derecha liderada por Jimmie Åkesson, que obtuvo alrededor del 17,6% y perdió la segunda posición que ocupaba hasta ahora.

Andersson necesita apoyos para gobernar

El bloque de centroizquierda estaría formado por los socialdemócratas, el Partido de la Izquierda, los Verdes y otras fuerzas de centro. Con 176 escaños, tendría una mayoría de un solo diputado sobre los 175 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

La aritmética parlamentaria obligará a Andersson a buscar acuerdos para garantizar la gobernabilidad. El Partido del Centro, que habría mejorado sus resultados hasta situarse en torno al 7%, puede desempeñar un papel clave en la formación del próximo Gobierno.

Relacionado La oposición de izquierda se impone en las elecciones de Suecia

El resultado supone un vuelco respecto a las elecciones de 2022, cuando Andersson perdió el Gobierno frente a Kristersson pese a que los socialdemócratas fueron también la fuerza más votada.

Una izquierda más dura con la inmigración

Uno de los elementos que han marcado la campaña ha sido el giro de los socialdemócratas hacia posiciones más restrictivas en materia de inmigración, integración y seguridad.

Andersson ha defendido reducir la concesión de asilo hasta los mínimos permitidos por la Unión Europea y endurecer los requisitos para obtener la ciudadanía, con mayores exigencias de idioma e integración. El partido también ha apostado por reforzar las medidas contra la delincuencia organizada.

Estas posiciones acercan a los socialdemócratas a algunas de las políticas impulsadas por el Gobierno conservador durante la última legislatura y siguen la línea marcada en los últimos años por la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen.

Los ultras pierden peso

El retroceso de los Demócratas de Suecia es uno de los datos destacados de las elecciones. La formación había sido un apoyo parlamentario clave para el Gobierno de Kristersson durante la última legislatura y aspiraba a convertirse en una pieza central de la próxima coalición de derechas.

Sin embargo, el partido de Åkesson ha quedado por detrás de los Moderados, mientras que el Partido del Centro gana peso en el Parlamento.

El resultado apunta así a un cambio en el equilibrio político sueco, con los socialdemócratas de nuevo como primera fuerza y una extrema derecha que, pese a mantener un peso relevante, pierde la segunda posición.

Andersson ya fue primera ministra entre noviembre de 2021 y octubre de 2022. Si el recuento definitivo confirma la ventaja del bloque de centroizquierda, podría volver a ocupar el cargo al frente de un Gobierno que necesitará acuerdos parlamentarios para mantenerse en el poder.