Venezuela intervenida por Estados Unidos

Directo | Día 1 tras el ataque de EEUU a Venezuela: Maduro está en Nueva York

Última hora sobre la escalada entre Venezuela y Estados Unidos: detención de Nicolás Maduro, antecedentes del conflicto bilateral, acusaciones federales y reacciones internacionales en directo.

El conflicto entre Venezuela y EEUU continúa un día más. Sigue toda la información
Publicado: 04 ene 2026 - 08:49 Actualizado: 04 ene 2026 - 09:03

En un giro sin precedentes en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, los últimos acontecimientos han marcado un punto de inflexión histórico. Durante años, Washington ha mantenido una política de presión diplomática, sanciones económicas y acusaciones de narcotráfico contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien las autoridades estadounidenses señalaban como líder del llamado Cartel de los Soles, una red que supuestamente facilitaba el tráfico de cocaína hacia territorio norteamericano y colaboraba con organizaciones armadas regionales.

Este fin de semana, esa tensión llegó a un punto crítico. En una operación militar y de inteligencia llevada a cabo por fuerzas estadounidenses en Caracas, Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a Nueva York, donde ahora enfrentan cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas destructivas, entre otros delitos

La administración estadounidense ha afirmado que este operativo responde a una orden judicial pendiente desde 2020 y ha llegado hasta lo que denomina una acción contra “narcoterroristas”. Pero la intervención ha generado una ola de reacciones internacionales, debates sobre su legalidad y alarma por la soberanía nacional, mientras Venezuela se sume en un momento de enorme incertidumbre política y social.

