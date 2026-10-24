Disturbios, barricadas y más de un centenar de detenidos marcan una nueva jornada de protestas en Francia

Un manifestante sostiene una tablilla de madera frente a un cordón policial durante una protesta que exige poder adquisitivo, la preservación de los servicios públicos y justicia fiscal y social.

Una nueva jornada de movilización social contra el Ejecutivo galo ha sacudido este sábado a las principales ciudades de Francia. Aunque las marchas convocadas por sindicatos y colectivos como los chalecos amarillos reunieron a 410.000 personas —cifra que la CGT eleva a casi 800.000 manifestantes—, el foco de la jornada volvió a desplazarse hacia los disturbios callejeros y los enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad en varios puntos del país.

En París, donde las autoridades desviaron el recorrido hacia la periferia para blindar el centro urbano, la tensión estalló al término de la marcha en la Puerta de Vincennes. Agentes antidisturbios tuvieron que recurrir a cañones de agua y botes de humo lacrimógeno para dispersar a grupos de alborotadores tras el intento de asalto a un concesionario de vehículos. En la capital se confirmaron 65 arrestos, de los cuales varias decenas correspondieron a menores de edad.

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La violencia callejera se replicó con intensidad en provincias. En Burdeos, grupos de manifestantes hostiles levantaron barricadas en la céntrica plaza de la Bolsa y lanzaron proyectiles contra las patrullas. Un escenario similar se vivió en Grenoble, donde cerca de 400 encapuchados atacaron a los agentes con morteros de pirotecnia, mientras que en Saint-Étienne otro grupo logró cortar por completo la autopista A72 en ambos sentidos a la altura del nudo de La Terrasse.

El balance provisional del Ministerio del Interior sitúa en al menos 135 los arrestados en todo el territorio nacional. Según el titular de la cartera, Laurent Núñez, una parte sustancial de las detenciones se produjo de forma preventiva en los filtros de seguridad, donde los agentes intervinieron bolas de petanca, artefactos pirotécnicos y armas improvisadas destinadas a reventar las movilizaciones. Incidentes similares obligaron a actuar a la policía en Lyon y Marsella, donde los bomberos tuvieron que sofocar varios incendios provocados en las inmediaciones de las marchas.