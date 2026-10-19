La violencia prende también en Italia mientras Francia se asoma a la crisis política

Las fuerzas de seguridad de Italia han detenido a más de 200 jóvenes, de los cuales alrededor del 80% son menores de edad, durante un fin de semana de graves disturbios, vandalismo y saqueos en el centro de Milán y otras ciudades del país, como Turín o Bolonia, para protestar contra el encarecimiento de la vida. Estas manifestaciones se suman a las que se están viviendo en varios puntos de Francia, donde ayer se confirmó la detención de unas 1.800 personas y que se han saldado con la dimisión —rechazada— del ministro de Interior, Laurent Nuñez.

En el caso de Milán, los asaltantes han saqueado un supermercado y varias tiendas, al tiempo que han provocado numerosos destrozos tanto en el mobiliario urbano como en la propiedad privada, destruyendo marquesinas de autobuses, mesas de terrazas al aire libre y dañando tanto vehículos aparcados como coches atrapados en el tráfico. Estos actos han derivado en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, que han respondido al lanzamiento de piedras y petardos con gases lacrimógenos y cañones de agua.

En paralelo, en Bolonia, grupos de encapuchados han levantado barricadas tras las cuales han lanzado piedras, botellas, bombas de humo y otros objetos; mientras en Turín también se han producido enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. En total, en ambas ciudades ha habido apenas una veintena de detenciones.

A la vista de lo sucedido, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha condenado esta "violencia". "Manifestarse es un derecho, pero poner a hierro y fuego nuestras ciudades no lo es", ha advertido, crítica con quienes "aprovechan las manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos".

Crisis en Francia

Al mismo tiempo, en Francia, que lleva prácticamente un mes sumida en protestas, el presidente Macron ha rechazado la dimisión presentada por el ministro de Interior, a quien le ha reclamado que despliegue "lo antes posible" lo que ha descrito como "nuevas modalidades de actuación" contra "los alborotadores".

El propio Nuñez había confirmado que llegó a presentar su dimisión por considerarse "responsable de todo lo que está pasando". "En aras del interés general, y dados los daños causados, lo lógico era presentar mi dimisión. Ahora, la cuestión fundamental es garantizar que esto no vuelva a suceder", ha defendido en una entrevista en France Inter en la que ha reconocido como algo "evidente" que las autoridades "deben mejorar la capacidad de anticipación ante movilizaciones de esta naturaleza".

Manifestaciones en Francia

"Aquellos que han buscado derribar la República tendrán que rendir cuentas por ello", ha advertido Macron en un discurso a la nación en el que ha dejado claro que no se puede "confundir" a quienes "se han manifestado con la voluntad de expresar reivindicaciones legítimas con aquellos que han destruido y saqueado" las ciudades.

Protestas en otras partes

Acampada en la Puerta del Sol, en Madrid | Gustavo Valiente / Europa Press

Al margen de los casos de Italia y Francia, en los últimos días se han sucedido manifestaciones que han terminado con numerosas detenciones en Tirana, la capital de Albania, pero también en Chile y Argentina. Asimismo, en España, la acampada en la madrileña Puerta del Sol para protestar contra los altos precios de la vivienda está a punto de cumplir su primer mes.