Donald Trump amenaza a Irán con "desatar el infierno" si no acepta la paz

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, saluda a las tropas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con "desatar el infierno" si el país árabe no acepta un acuerdo de paz para terminar la guerra.

Estas declaraciones por parte de Trump llegan tras rechazar el gobierno iraní el plan presentado por Estados Unidos advirtiendo que no tienen la intención de negociar sino de seguir resistiendo.

“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes”, expresó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

Desde Irán se insiste en que Estados Unidos hable de negociaciones es un “reconocimiento de derrota” y que desde Teherán se quiere “poner fin a la guerra con sus propias condiciones”.

Más de 5.000 militares

La operación o el infierno que Donald Trump amenaza con desatar parece haber comenzado. Medios informan que paracaidistas de élite, buques anfibios de asalto y 5.000 infantes de Marina están siendo desplegados en Oriente Próximo por parte de Estados Unidos ante una posible escalada

Ante esta situación, Irán amenazó con abrir un nuevo frente apuntando contra navíos en el mar Rojo si Estados Unidos lanza una invasión terrestre.

Un funcionario iraní, citado por Press TV, afirmó que Teherán había presentado sus cinco condiciones para que el conflicto termine. Entre estas, la exigencia de garantías de que Israel y Estados Unidos no reanudarán la guerra y compensaciones por los destrozos causados.

También se reclama, por parte de Irán, el cese de las hostilidades en todos los frentes regionales y hacia todos los grupos de resistencia, en referencia implícita al grupo libanés Hezbolá.