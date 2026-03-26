Trump dice que Irán no confirma la negociación “por miedo a que los maten” y asegura que le ofrecieron dirigir el país

En medio de un cruce de declaraciones contradictorias entre Washington y Teherán en torno al desarrollo de negociaciones para poner fin a la guerra en Irán, el presidente de Estados Unidos ha restado importancia a que las autoridades de la república islámica continúen negando la existencia de ese proceso. "Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propia gente los matará. O que los matemos nosotros", se ha reafirmado Trump un día después del ataque iraní a su principal portaaviones en la región.

Esa supuesta vocación negociadora de Irán se sustenta en dos ejes, según el neoyorquino. Por un lado, en la "excursión al infierno" que está suponiendo para el país centroasiático el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. “Era un cáncer con un arma nuclear. Y lo hemos extirpado. Ahora vamos a acabar con él", ha enfatizado, antes de plantear que la falta de ambición política del actual líder supremo, hijo del ayatolá asesinado el primer día del ataque, también facilita las cosas. "Nunca ha habido un jefe de Estado que deseara ese puesto menos que él", ha asegurado sobre Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde su nombramiento.

Así las cosas, durante una cena de recaudación de fondos para la campaña del Partido Republicano, el inquilino de la Casa Blanca ha llegado a afirmar que desde Irán le han pedido a él "que sea el próximo líder supremo".

En cambio, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha reafirmado en que “no ha habido negociaciones ni conversaciones con la parte estadounidense", sino únicamente "mensajes" que Washington "ha comenzado a enviar a través de varios intermediarios". "Que estos mensajes se transmitan a través de nuestros países amigos y que nosotros, en respuesta, anunciemos nuestras posiciones o emitamos las advertencias necesarias no es negociación ni diálogo", ha zanjado en una entrevista con la cadena iraní IRNA.

De hecho, el jefe de la diplomacia iraní ha dejado claro que su país está enfocado en "continuar la resistencia y la defensa del país". "No buscamos la guerra, no la iniciamos y queremos que termine, pero de forma que no se repita. Por eso no queremos un alto el fuego", ha sentenciado, para subrayar que su vocación pasa por que "los enemigos aprendan la lección y ni siquiera tengan el deseo de volver a atacar a Irán". Y, de paso, ha interpretado la búsqueda de una negociación por parte de Estados Unidos como "una admisión de derrota", ya que inicialmente su exigencia era de "rendición incondicional".

Ataques al Golfo

En este punto, ha hecho alusión a una de sus condiciones clave: el cierre de las bases militares de Estados Unidos en la zona. "Los países de la región deben distanciarse de Estados Unidos y desvincularse de la agresión contra el pueblo iraní", ha exigido.

Dicho esto, ha relacionado los ataques de Irán a los países de su entorno con la presencia de puestos estadounidenses, que "se han utilizado" para atacar a su país a pesar de las promesas de varios de los países del golfo Pérsico de que no se permitirían este tipo de maniobras. "Se han prestado servicios a las fuerzas estadounidenses, también fuera de las bases, y se ha utilizado su espacio", ha reprochado a las naciones árabes, antes de asegurar que no volverá a haber ataques sobre ellas si realmente cortan relación con Washington e impiden que su territorio se emplee contra Irán.

Subida de precios

Al hilo de ello, Araqchi ha defendido el bloqueo estratégico del estrecho de Ormuz para el paso de buques de países no alineados con Irán. "Es una zona de guerra", ha alegado, toda vez que la zona bloqueada está en aguas territoriales iraníes y omaníes.

El cierre de este paso ha acarreado un drástico aumento de los precios del petróleo y el gas, puesto que se trata de la ruta de salida del golfo Pérsico de estos suministros. Sin embargo, Trump ha restado importancia al impacto económico de esa subida. "Pensé que sería mucho peor, que los precios subirían mucho más", ha minimizado, mientras el ministro de Exteriores de Irán ha evidenciado que la decisión de Israel de entrar en guerra con Irán, "arrastrando" consigo a Estados Unidos, la están pagando los ciudadanos de todo el mundo debido al aumento de los costes energéticos y a la caída de las Bolsas en todo el mundo.