Donald Trump anuncia un arancel global del 10% en respuesta al fallo del Supremo de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel global del 10% como respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de rechazar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) le autorice a imponer los aranceles.

"La sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de algunos miembros del tribunal. Estoy absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país", declaró Trump durante una comparecencia celebrada en Washington.

El Alto Tribunal, de mayoría conservadora, ha votado este viernes 6 a 3 en contra de las tesis de la Casa Blanca que aducían que los aranceles adoptados tras el `Día de la Liberación` en abril del año pasado eran legales al ampararse en la IEEPA.

Trump también ha avanzado que firmará inmediatamente una orden ejecutiva amparada en la Sección 122 que impondrá un arancel global del 10%. Según ha manifestado, entrarán en vigor en los próximos tres días.

Sin embargo, a diferencia de la ronda arancelaria anterior, los nuevos solo podrán aplicarse durante un máximo de 150 días, salvo que el Congreso los prorrogue.

De su lado, el republicano ha indicado que se iniciarán, en base a la Sección 301, las investigaciones necesarias contra las "prácticas comerciales injustas" supuestamente cometidas por compañías y estados extranjeros con vistas a la adopción permanente de nuevos aranceles.