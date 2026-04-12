Donald Trump anuncia el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo, 12 de abril, su decisión de ordenar al ejército estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, y ha advertido de que interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

"Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", señaló Trump en un mensaje publicado en redes sociales en su primera reacción al fracaso de las conversaciones de este sábado entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán).

Trump criticó la "extorsión mundial" impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz y advirtió de que los buques de guerra estadounidenses "buscarán e interceptarán cualquier barco en aguas internacionales que haya pagado una tarifa a Irán".

Asimismo, Trump explicó que van a comenzar el proceso de desminado en este estratégico paso y ha advertido de que "cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será volado en pedazos".