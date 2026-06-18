Trump ensalza el pacto, pero reitera sus amenazas a Irán

Estados Unidos e Irán afrontan las primeras horas tras el acuerdo preliminar de paz con mensajes cruzados sobre su alcance y obligaciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este miércoles desde la reunión del G7 en Francia que el memorando firmado con Teherán es “un gran acuerdo” que garantiza en un “99,9%” que Irán “nunca tendrá un arma nuclear”. Desde la cumbre en Évian, Trump insistió en que el pacto es “muy sólido” y que la reapertura total del estrecho de Ormuz llegará “en un día o dos”.

Trump celebró la reacción de los mercados al anuncio del entendimiento. “No hay nada más inteligente que el mercado… la bolsa se ha disparado, el precio del petróleo se ha desplomado. Es increíble”, afirmó junto al presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi. También negó que Estados Unidos vaya a invertir en Irán, calificando de “falso” que el acuerdo contemple un fondo regional de reconstrucción. “Nosotros no vamos a invertir ni diez céntimos”, zanjó.

El mandatario volvió a recurrir al tono más duro al advertir que no dudará en retomar los ataques si Teherán incumple. “Si no se portan bien, volveremos a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza”, afirmó. En otra comparecencia, reiteró que si en 60 días no se concreta el acuerdo definitivo, “volveremos a bombardear”, porque “jamás les permitiremos tener un arma nuclear”.

Irán interpela a Lavrov

Desde Teherán, la respuesta llegó a través del ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, quien trasladó a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Estados Unidos es el responsable directo de aplicar correctamente el memorando. Araqchi subrayó la necesidad de detener “por completo” la ofensiva israelí en Líbano, un punto que considera esencial para la estabilidad regional.

Rusia respaldó el acuerdo mediado por Pakistán y Qatar y pidió que todas las partes, “incluido Israel”, cumplan sus compromisos. Teherán insiste en que la reapertura de Ormuz y el cese de hostilidades dependen del comportamiento de Washington y de su capacidad para contener a sus aliados en la región. Rusia, por su parte, busca consolidarse como garante externo del acuerdo, ofreciendo mediación continua y presentándose como actor imprescindible para la contención.

Cruces en Ormuz

Varios petroleros iraníes cruzaron en las últimas horas el estrecho de Ormuz, convirtiéndose en los primeros en hacerlo desde que Estados Unidos impusiera un bloqueo en la zona al hilo del conflicto en Oriente Próximo, después de que Teherán y Washington anunciaran el domingo un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra. La página TankerTrackers, que supervisa los envíos de petróleo a nivel mundial, indicó que al menos tres petroleros de la Compañía Nacional Iraní de Petroleros cruzaron la zona, un hecho “corroborado a través de imágenes por satélite”. Los petroleros Diona y Hero2 -junto a otro no identificado- salieron del perímetro del bloqueo de Estados Unidos dos meses después de la aplicación del mismo. En total, estos tres buques portan unos 4,8 millones de barriles de crudo iraní, según el organismo.