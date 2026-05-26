EEUU ataca el sur de Irán "en defensa propia"

El destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke de la Armada de los Estados Unidos, USS Thomas Hudner, lanza un misil de ataque terrestre Tomahawk en apoyo de la Operación Epic Fury, el 5 de marzo de 2026.

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado este lunes "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Así lo ha indicado el portavoz del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, en unas declaraciones facilitadas a Europa Press en las cuales se ha referido a tales ataques como "en defensa propia" para "proteger a las tropas estadounidenses" de las "amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

"Entre los objetivos se encontraban bases de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas", ha indicado Hawkins aseverando seguidamente que el CENTCOM "sigue defendiendo" a sus uniformados al tiempo que actúa "con moderación" durante el alto el fuego en curso.