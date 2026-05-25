Irán confirma progresos en la negociación con EEUU, pero descarta un acuerdo inminente

El gobierno de Irán ha ratificado la visión de Trump sobre la existencia de progresos en las negociaciones de paz, pero ha descartado que la firma sea inminente y, de hecho, ha apuntado que no está previsto ningún desplazamiento a Pakistán para retomar el diálogo.

"Es cierto que hemos alcanzado una conclusión sobre gran parte de los asuntos bajo discusión, pero nadie puede decir que la firma sea inminente", ha manifestado el portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, que ha puesto también sobre la mesa que Estados Unidos ha mostrado "algún tipo de dudas" durante las últimas horas.

Sin mayor concreción sobre los asuntos en los que ya existe consenso y los flecos que quedan por desarrollar, en lo que se ha reafirmado —al igual que en días pasados— es en que el programa nuclear de la república islámica no forma parte de los ejes del diálogo.

También se ha abierto a garantizar "la libertad de paso" en el estrecho de Ormuz, y ha recordado que el cierre de este paso estratégico para el comercio mundial obedece al ataque de Estados Unidos e Israel. "El estrecho estaba abierto antes de la agresión contra Irán y la situación actual está causada por esta agresión", ha recalcado.

El peaje, por seguridad

En este sentido, ha asegurado que su país no busca "recaudar" a través del peaje, sino proteger su seguridad, ya que Estados Unidos utilizó este recorrido para atacar al país centroasiático. Una actuación que, a su entender, tal vez no habría sucedido si la Unión Europea hubiese condenado la postura de Washington y Teherán.

"Si la UE hubiera adoptado una postura responsable, quizá muchos de los problemas que afronta ahora la comunidad internacional no hubieran sucedido", ha abundado el alto cargo de Exteriores de Irán, antes de censurar que Estados Unidos no debió utilizar esa entrada para atacar a su país. De ahí que, como ha dicho, el nuevo protocolo de paso se constituye como una forma de protección para los países costeros y un mecanismo de seguridad para los buques.

A lo que ha restado importancia Baqaei es a las garantías de paz que puedan establecerse en el marco del acuerdo. "Un país que fue capaz de defenderse frente a dos potencias nucleares durante 40 días y hacer que el enemigo lo lamentara puede continuar mostrando su fuerza", ha concluido.

Sin "demandas excesivas"

Al hilo de las negociaciones en marcha, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha incidido en que su país "no se rendirá ante las presiones y demandas excesivas".

Y, tras reiterar que un eventual acuerdo de paz deberá recibir el visto bueno del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha señalado que el proceso de diálogo actual está diseñado "de tal forma que los derechos del pueblo iraní sean totalmente respetados".