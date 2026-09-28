EEUU avisa de que la Armada iraní ya no controla Ormuz

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) negó este lunes que las fuerzas iraníes mantengan el control completo del estrecho de Ormuz. El alto mando militar aseguró que Teherán ni siquiera cuenta con una Armada porque las fuerzas estadounidenses la hundieron en el marco de la ofensiva iniciada junto a Israel el pasado mes de febrero.

“Un alto cargo de la Guardia Revolucionaria ha dicho que Irán tiene en sus manos el control absoluto del estrecho de Ormuz gracias a su Armada. Esto es falso”, indicó el Centcom en un comunicado difundido en redes sociales. El texto recogió que “Irán no tiene Armada porque la hemos hundido”. Asimismo, señaló que el hecho de que no controlan el paso queda patente al tener en cuenta que “miles de barcos han estado atravesando libremente la zona con más de 1.000 millones de barriles de petróleo en tan solo los últimos meses”.

En esta misma línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado mes de agosto que declarará el estrecho de Ormuz territorio estadounidense “muy pronto”, tras el fin de la guerra contra Irán. El mandatario realizó estas afirmaciones pese a las enormes dificultades para que las partes logren llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Frente a esto, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, amenazaba este lubnes con “eliminar todas las fuerzas enemigas” del mar Arábigo y destacó las capacidades militares del país ante la ofensiva desatada a principios de año por Estados Unidos e Israel. “Debido a los duros golpes que el enemigo ha sufrido a manos de nuestros valientes combatientes y de los guardianes del estrecho de Ormuz, los enemigos de Irán no se atreven a avanzar más allá del mar Arábigo”, afirmó. Advirtió de que “cada vez que se han arriesgado a hacerlo, han salido perjudicados” y sentenció que “no pasará mucho tiempo antes de que el mar Arábigo se libre también de su presencia”.

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Jamenei se pronunció en un mensaje a la nación con motivo del aniversario de la guerra con Irak, que comenzó en septiembre de 1980, y de la muerte del líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en un bombardeo que tuvo lugar en 2024 en Beirut, la capital libanesa. El ayatolá recordó que “los mares al sur de Irán fueron entonces escenario de operaciones por parte de fuerzas enemigas”. Según sostuvo, “hubo un tiempo en que las potencias hegemónicas, mediante la guerra psicológica y la creación de un clima de miedo, orquestaron un golpe contra la lucha de esta nación por su independencia”. Tras ello, denunció que “saquearon las riquezas del país durante veinticinco años”.

El dirigente destacó el respaldo popular actual, asegurando que “desde hace siete meses, nuestros compatriotas han llenado las plazas y calles de todo el país con su presencia entusiasta y responsable, reconfortando los corazones de quienes luchan por el islam e infundiendo temor en el enemigo”. Hizo hincapié en que “aquellos días en los que el enemigo impuso a sus títeres sobre el pueblo para instaurar una nueva forma de colonialismo se han transformado en días de gloria”.

Jamenei lamentó que los años previos a la Revolución Islámica de 1979 se vieron marcados “por la dominación extranjera, la dependencia y la injerencia de potencias occidentales”, pero aclaró que “esos días nunca volverán”. Y subrayó que “aquellos que han tratado de dominar Irán se han topado con sus capacidades militares, que han cambiado respecto a décadas anteriores”.