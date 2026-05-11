EEUU e Irán siguen lejos del acuerdo para parar la guerra

El pulso diplomático sigue abierto y el margen para un acuerdo se estrecha. El alto el fuego es “increíblemente débil y está en estado crítico”, afirmó Donald Trump este lunes. “Diría que el alto el fuego está en estado crítico, como cuando el médico entra y dice: señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1% de posibilidades de sobrevivir”, declaró el presidente estadounidense según recogen medios internacionales, mientras Teherán defiende que su última propuesta para un alto el fuego es “legítima y generosa”. Washington la considera “inaceptable” y advierte que la ventana diplomática podría cerrarse si Irán no modifica sus exigencias.

En todo caso, el jefe de la Casa Blanca subrayaba que sigue considerando “muy posible” llegar a un acuerdo diplomático con Irán para una salida dialogada al conflicto. Eso sí, ha lamentado que las autoridades iraníes “cambian de opinión”. “Son gente muy poco honrada”, criticó.

“Nuestra demanda es legítima. Pedimos un fin de la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de bienes iraníes que han sido congelados injustamente en bancos por las presiones estadounidenses”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Y detalló que parte de la respuesta de Irán incluye también “el paso seguro en el estrecho de Ormuz y garantizar la seguridad en la región y en Líbano”. “Es considerada una oferta generosa y legítima para la seguridad regional”, sostuvo, según la emisora pública iraní, IRIB. Baqaei lamenta que “Estados Unidos siga insistiendo en su postura sesgada”, al tiempo que asegura que Irán “no ha reclamado concesión alguna” por parte de Washington. “Hemos pedido el fin de la guerra y de la piratería marítima contra buques iraníes”, insistió.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, está tratando, con sus homólogos de Arabia Saudí y Egipto, de abrir otra vía en el proceso de conversaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto. Su departamento indicó que Araqchi ha mantenido sendas conversaciones con los ministros de Exteriores saudí y Egipto, Faisal bin Farhan y Badr Abdelati, respectivamente, para tratar “los últimos acontecimientos relacionados con el proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos, con mediación de Pakistán”, sin que haya más detalles al respecto.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.