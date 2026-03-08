EEUU e Israel intensifican ataques a depósitos de petróleo clave de Irán y podría afectar al precio del barril

Aviones de combate de Estados Unidos y Israel han intensificado durante la madrugada los bombardeos sobre infraestructuras estratégicas de Irán, atacando depósitos de combustible y plantas desalinizadoras clave para el suministro energético y de agua potable.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, denunció el ataque contra una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, que según Teherán ha provocado la interrupción del suministro de agua en unas 30 poblaciones.

Durante la noche, aviones israelíes bombardearon depósitos de petróleo en las zonas de Kuhak y Shahran de Teherán, así como instalaciones en la ciudad cercana de Karaj, según informó la agencia semioficial iraní Fars. Fuentes israelíes confirmaron a medios estadounidenses que estos ataques marcan “una nueva fase de la guerra”.

También se registraron graves daños en plantas manufactureras de la provincia de Isfahán tras bombardeos atribuidos a fuerzas estadounidenses e israelíes. Las Fuerzas de Defensa de Israel calificaron la operación como un “ataque significativo” destinado a profundizar el daño a la infraestructura militar iraní.

Alerta ambiental en Teherán

Tras los ataques contra depósitos petroleros, residentes en Teherán informaron de densas nubes negras sobre la capital iraní, donde viven cerca de diez millones de personas. La Organización de Protección Medioambiental del país ha emitido una alerta sanitaria por la posible liberación de compuestos tóxicos de hidrocarburos y óxidos de azufre y nitrógeno, que podrían provocar lluvias ácidas.

En paralelo, Irán ha continuado sus represalias contra infraestructuras regionales. Bahréin informó de un ataque con drones iraníes que dejó al menos tres heridos y causó daños en una planta desalinizadora y en un edificio universitario en la zona de Muharraq.

La Guardia Revolucionaria de Irán también anunció el lanzamiento de misiles balísticos Kheibar Shekan contra una refinería de petróleo del grupo Bazan Group situada en la bahía de Haifa, en Israel.

Impacto en el mercado petrolero

La escalada del conflicto también está afectando a la producción energética regional. Emiratos Árabes Unidos, tercer mayor productor de la OPEP, ha comenzado a reducir la producción en sus yacimientos marítimos, mientras Kuwait, quinto productor del grupo, también ha anunciado recortes en su producción y refinado de petróleo ante la creciente inestabilidad en la región.