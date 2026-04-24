EEUU enviará una delegación a Islamabad para negociar la paz con Irán de forma "directa"

La Casa Blanca de EEUU ha confirmado este viernes el envío de una delegación estadounidense a Islamabad para mantener conversaciones directas con representantes iraníes con el objetivo de poner fin al conflicto iniciado a finales de febrero.

La iniciativa se produce en el contexto de una tregua indefinida anunciada esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca abrir una vía diplomática tras meses de tensión.

La portavoz del Ejecutivo, Karoline Leavitt, ha detallado que el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Pakistán para participar en unas conversaciones “directas”, mediadas por las autoridades paquistaníes.

Según ha explicado, el encuentro responde a una petición de Irán: “Los iraníes solicitaron esta conversación en persona”, lo que ha llevado a Washington a enviar a sus representantes para “escuchar lo que tienen que decir” y tratar de avanzar hacia un posible acuerdo.

Irán no confirma la reunión

Por el momento, las autoridades de Irán no han confirmado oficialmente la celebración de este encuentro. Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, inicia una gira diplomática que le llevará a Pakistán, Omán y Rusia para abordar la situación actual del conflicto.

Estas gestiones se producen en un escenario marcado por un alto el fuego frágil y por la tensión en el estratégico estrecho de Ormuz, sometido a un doble bloqueo por parte de Irán y Estados Unidos.

Papel clave de Pakistán

Antes del anuncio estadounidense, el ministro de Exteriores paquistaní, Mohamad Ishaq Dar, mantuvo conversaciones telefónicas tanto con Araqchi como con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para ultimar los detalles de la gira.

Pakistán se consolida así como un actor mediador clave en este proceso diplomático, en un momento en el que las partes buscan una salida negociada al conflicto.