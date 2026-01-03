EEUU imputa a Nicolás Maduro y a su mujer por narcoterrorismo tras su captura
La Fiscalía estadounidense anuncia cargos contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por narcoterrorismo y tráfico de drogas. Serán juzgados en tribunales de EEUU
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Según el comunicado del Departamento de Justicia, Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas automáticas y artefactos destructivos, y conspiración para poseerlos, delitos cometidos contra Estados Unidos.
Bondi aseguró que ambos serán llevados a tribunales estadounidenses para enfrentar la justicia, y agradeció al presidente Donald Trump por su decisión de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense. Asimismo, felicitó a los militares involucrados en la “increíble y exitosa operación” que permitió la captura de los dos acusados, calificados como supuestos narcotraficantes internacionales.
El anuncio se produce después de la operación militar estadounidense en Venezuela, en la que se informó que Maduro y Flores fueron capturados y trasladados fuera del país. La comunidad internacional sigue atenta a los desarrollos de este caso, que marca un nuevo capítulo en las tensiones entre Estados Unidos y el Gobierno venezolano.
