EEUU toma nota de Irán y usa la propaganda con IA para dirigirse a los cubanos

Estados Unidos y Cuba usan la IA en un momento de escalada de tensión.

La escalada de tensión entre Estados Unidos y Cuba en los últimos días ha provocado que ambos países se preparen para un posible enfrentamiento militar en la isla. En las últimas horas el gobierno de Donald Trump desplegó sus portaaviones en aguas internacionales como hizo en Venezuela o Irán.

Con los antecedentes del uso de la IA por Irán como apoyo para lanzar propaganda, Estados Unidos ha recurrido a la inteligencia artificial (IA) para dirigirse a los cubanos. A través de las redes sociales se dio a conocer un vídeo en el que Donald Trump se dirige a los cubanos caracterizado como Fidel Castro.

El video inicia con el presidente de Estados Unidos en el despacho oval de la Casa Blanca con la vestimenta clásica militar usada por Fidel Castro dirigiéndose a los cubanos “les habla su presidente Donald Trump”, sentencia.

Enseguida aclara que no es realidad pero plantea la posibilidad a Cuba de convertirse en su presidente, argumenta que es “muy fan de Cuba” y agrega “I love the fiesta, I love the salsa”.

En su mensaje presidencial a los cubanos Trump afirma que están terminando un asunto en Irán y después podría ser el momento de “la big, beautiful cuban fiesta”. Se agrega que pueden tomar a Raúl Castro y ponerlo de DJ dentro de una cárcel y hacer Cuba grande otra vez.

Marco Rubio como un personaje de Barrio Sésamo

Ante este video de parodia elaborado por un usuario de redes sociales, Cuba contesta también con un mensaje propagandístico usando la Inteligencia Artificial. Los cubanos utilizan al Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como personaje de Barrio Sésamo para explicar a su población como llevar a cabo la invasión de un país.

Desde un estrado, el muñeco de Marco Rubio usando la narrativa de Barrio Sésamo explica como hacer que un país pida ser invadido. Y lo resume en cinco pasos.

El primero es cortar el combustible, como ocurre en la isla desde hace unos meses y donde Estados Unidos amenazó a los países que vendan petróleo a Cuba con duras consecuencias. “A esto le llamamos sanciones por la democracia” y se jacta de querer hacer enojar al pueblo cubano.

El segundo paso que explica “el mono Rubio” como apuntaron los cubanos es no aparecer y “dejas que la gente sufra sola”. Todo con el objetivo de culpar al gobierno cubano. El tercer paso “ es mi favorito” llegas con la ayuda de comida o wifi gratis para aparecer como el bueno de la película.

Buscar un incidente para justificar la invasión es el cuarto paso. Y el quinto paso es llegar con el barco y decir que lo “haces por la democracia”. Llegas con la libertad aunque tengas que apagarla primero sentencia el video.