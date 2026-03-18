Trump carga contra Europa por desentenderse de Ormuz

“Todos los aliados de la OTAN estuvieron de acuerdo con nosotros, pero no quieren ayudarnos, a pesar de que les ayudamos tanto, tenemos miles de soldados en distintos países por todo el mundo, lo cual es increíble”, dijo este martes Donald Trump desde el Despacho Oval tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Donald Trump ha estado presionando (sin éxito) a los aliados de la OTAN y a otros países para que ayuden a EEUU a asegurar el estrecho de Ormuz, una vía marítima crítica, pero el entusiasmo ha sido escaso por parte de otros países que no desean participar en la guerra de EEUU e Israel contra Irán. Trump dijo a continuación que Estados Unidos no necesita “demasiada ayuda” para llevar a cabo la misión, aunque recalcó que la situación en Irán es una “prueba” para la capacidad de los países de la OTAN.

“Desde hace tiempo me pregunto si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros. Así que esto fue una gran prueba porque no los necesitamos, pero deberían haber estado presentes”, reflexionó.

Sobre las críticas de Alemania y Francia a la operación propuesta, Trump subrayó que no quieren implicarse en la guerra pero “creen que hicimos algo grandioso al neutralizar a Irán”. Al tiempo ha vuelto a criticar al primer ministro, Keir Starmer, al señalar que comprometió ayuda militar una vez Estados Unidos ya había encauzado la guerra y no necesitaba la asistencia. “Es un hombre muy agradable, con una familia hermosa. Todo es perfecto, pero no produce”, ha dicho sobre Starmer. “No tienes que enviarme portaaviones. Envíame un par de buques minadores”, comentó sobre la falta de apoyo recibido por Londres.

Apoyo árabe

De esta forma reiteraba su “decepción” con la OTAN, tras insistir en que Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares y ahora no sale en ayuda de Washington en su campaña en Irán. “Cuando no nos ayudan es algo sobre lo que deberíamos reflexionar”, dijo.

El presidente estadounidense por contra reivindicó el apoyo recibido por parte de países del Golfo. “Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Bahréin han mostrado un gran apoyo y, por supuesto, Israel ha sido nuestro socio”, enumeró, sin concretar en todo caso si estas naciones participarán en la misión.

Sobre la marcha de la ofensiva en Irán, cuando la guerra vive su decimoctava jornada, Trump incidió en que la ofensiva estadounidense ha logrado diezmar las capacidades militares iraníes y eliminar la amenaza nuclear de Teherán. Si bien, al ser preguntado por la opción de desplegar tropas en el terreno y si teme un conflicto prolongado como la guerra de Vietnam, el mandatario ha insistido en que “no tiene miedo de nada”.

Atrevimiento

Por otra parte, Trump defendió su decisión de lanzar esta ofensiva contra Irán. “Durante 47 años, ningún presidente ha estado dispuesto a hacer lo que estoy haciendo yo, y debió haber sido hecho hace mucho. Habría sido mucho más fácil”, dijo. “No hay ningún otro presidente que quisiera hacerlo”, subrayó, antes de apuntar que ha hablado recientemente con “cierto expresidente”, que le habría dado su apoyo. “Me dijo: Ojalá lo hubiera hecho. Pero no lo hizo”.

Fuentes cercanas a los cuatro expresidentes estadounidenses que siguen con vida han negado que esta conversación haya tenido lugar. Así, un asesor de George W. Bush resaltó que ambos “no han estado en contacto”, mientras que fuentes cercanas a Bill Clinton y Barack Obama también lo desmintieron. Otras fuentes indicaron que Trump no se refería a su predecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden.