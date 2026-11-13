Caos en EEUU por el cierre del espacio aéreo y la suspensión de todos los vuelos por "circunstancias extraordinarias"

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha ordenado este viernes la suspensión de todos los despegues en los aeropuertos del país. La medida se debe a "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad", según ha informado el organismo en un comunicado. El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha confirmado que la causa es un problema de comunicación que afecta a los centros de control.

La orden del gobierno federal ha conllevado el cierre total el tráfico aéreo, que en Estados Unidos supone un total de despegues por hora de unos 1.500 o 2.000 naves.

Vuelos nacionales

Por el momento no han trascendido más detalles, pero se apunta a un fallo técnico que habría afectado a las comunicaciones y, por tanto, habría puesto la seguridad aérea nacional en riesgo al afectar a los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta, que gestionan el tráfico aéreo interno, y no tener el control total desde las torres. Se investiga si está detrás un "fallo técnico" que ha puesto en jaque a los controladores aéreos de todo el país. La FAA ha sido clara en su boletín informativo: "El tráfico aéreo debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso".

Cada hora que se prorrogue el cierre aéreo se van suspendiendo millares de vuelos y conexiones previstas. Por le momento, ningún avión está despegando y los pasajes se mantienen en tierra pendientes de la situación.