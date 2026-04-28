Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP en plena crisis por la guerra con Irán

Vista de Dubái, uno de los principales centros económicos de Emiratos Árabes Unidos, en una imagen de archivo.

Golpe de gran calado para el mercado energético mundial. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sufre una fractura histórica tras el anuncio de Emiratos Árabes Unidos de abandonar el cártel a partir del próximo 1 de mayo, en un contexto marcado por la guerra con Irán y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

El país del Golfo, quinto mayor productor de petróleo del mundo, justifica su decisión tras un “análisis exhaustivo” de sus políticas de producción presentes y futuras. Sin embargo, el movimiento llega en un momento especialmente delicado, con los precios del crudo al alza y las exportaciones gravemente afectadas por el conflicto.

Crisis geopolítica y presión económica

La guerra entre Estados Unidos e Irán ha alterado profundamente la estabilidad de la región. El cierre del estrecho de Ormuz —clave para el tránsito de petróleo mundial— ha provocado restricciones en el suministro y una creciente tensión en los mercados.

En este escenario, Emiratos ha visto afectada su economía tanto por la caída de exportaciones como por ataques a infraestructuras energéticas en su territorio. La salida de la OPEP le permitiría actuar con mayor flexibilidad y rapidez.

El ministro de Energía, Suhail Al Mazrouei, ha asegurado que el país seguirá siendo un “socio fiable y responsable”, comprometido con la estabilidad del mercado energético global.

Tensiones con Arabia Saudí y ambición productiva

Más allá de la coyuntura actual, la decisión refleja tensiones estructurales con Arabia Saudí, líder de facto de la OPEP. Ambos países han mantenido desacuerdos sobre las cuotas de producción.

Emiratos busca aumentar su capacidad extractiva hasta en un 30%, un objetivo difícil dentro de las limitaciones del cártel. Actualmente, produce unos cuatro millones de barriles diarios y controla cerca del 6% de las reservas mundiales.

Impacto en la OPEP y el mercado

La salida de Emiratos supone un duro golpe para la organización. A diferencia de otras bajas recientes, su peso dentro del grupo lo convierte en un actor clave cuya marcha debilita estructuralmente al bloque.

Analistas advierten de una posible pérdida de influencia de la OPEP sobre los precios del crudo, al tiempo que se refuerza el papel de productores externos.

Mientras tanto, el mercado sigue bajo presión: el barril de Brent ronda los 110 dólares, reflejando la incertidumbre y la escasez de oferta.

La salida de Emiratos Árabes Unidos marca el inicio de una nueva etapa en el mercado global del petróleo. En plena crisis energética y con la geopolítica en tensión, el equilibrio entre producción, precios y poder en el Golfo Pérsico entra en una fase de profunda transformación.