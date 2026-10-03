Emiratos Árabes confirma que el copiloto del vuelo de Flydubai intentó cometer un acto terrorista

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado este sábado que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, intentó cometer un acto terrorista durante el vuelo. Según el fiscal general emiratí, Hamad Saif Al Shamsi, el hombre atacó al comandante dentro de la cabina con el hacha de emergencia del avión y trató de hacerse con el control de la aeronave.

El incidente tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, cuando el avión volaba hacia Israel. La aeronave tuvo que ser desviada y realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí, después de que la situación fuese controlada con la intervención de la tripulación y varios pasajeros.

La Fiscalía emiratí sostiene ahora que el copiloto había comenzado a ejecutar su plan durante el vuelo. El ataque al comandante se produjo en la cabina, donde utilizó el hacha de emergencia antes de intentar tomar el control de los mandos. La investigación continúa abierta para determinar todas las circunstancias del suceso, sus posibles motivos y las conexiones que pudiera tener, además de analizar las pruebas físicas y digitales.

El copiloto habría sido apartado de la aviación en Omán

Fuentes citadas por Reuters identifican al copiloto como Hammam al-Hammami, de nacionalidad omaní, aunque las autoridades emiratíes no han confirmado oficialmente su identidad. Según esas mismas fuentes, había sido apartado de la actividad como piloto en Omán antes de incorporarse a una aerolínea de Emiratos.

La información sobre sus antecedentes procede por ahora de fuentes conocedoras de la investigación y de medios internacionales. La investigación oficial deberá determinar cómo fue contratado posteriormente y qué controles se realizaron sobre sus antecedentes.

También se han difundido informaciones sobre una posible radicalización del copiloto y sobre su paso por Siria. Sin embargo, estos extremos forman parte de las pesquisas y no han sido confirmados en su totalidad por la Fiscalía emiratí. Las autoridades han pedido que no se adelanten conclusiones mientras continúan las investigaciones.

El comandante logró abrir la puerta de la cabina

El comandante Smit Machchhar, de nacionalidad india, resultó herido durante el ataque. Según la reconstrucción difundida por Reuters, pese a sus heridas consiguió abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros y tripulantes intervinieran para reducir al copiloto. Otros pilotos que viajaban como pasajeros ayudaron posteriormente a recuperar el control de la aeronave y aterrizar en Tabuk.

La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos confirmó que Machchhar ya había regresado al país y se encontraba en buen estado, recibiendo tratamiento médico. El organismo también destacó la actuación del comandante, la tripulación y los pasajeros que contribuyeron a controlar la situación.

El vuelo transportaba más de 170 personas, en su mayoría pasajeros israelíes. Tras el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, las autoridades continuaron las investigaciones sobre lo ocurrido.

Por el momento, la Fiscalía emiratí ha confirmado la consideración del incidente como un intento de acto terrorista, pero ha señalado que todavía deben esclarecerse los motivos y posibles conexiones del copiloto. Los resultados finales se harán públicos una vez concluyan las diligencias.