Emiratos Árabes Unidos acusa a Irán de un ataque terrorista en Ormuz

Vista satelital del estrecho de Ormuz entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, que separa Irán.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron un ataque “terrorista” con drones por parte de Irán contra un buque vinculado a una petrolera emiratí cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, sometido a restricciones por parte de las autoridades iraníes y a un bloqueo estadounidense a los puertos del país asiático.

“EAU condena y denuncia firmemente el ataque terrorista iraní con dos drones lanzados contra a un buque de transporte afiliado a la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, sin que se hayan registrado heridos”, dijo el Ministerio de Exteriores emiratí a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Las autoridades anunciaron por otra parte la interceptación de tres misiles procedentes de Irán

“Este ataque supone una flagrante violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que afirma la importancia de la liberad de navegación y rechaza los ataques contra buques comerciales o la obstrucción de las rutas marítimas internacionales”, señaló la autoridad emiratí a través de las redes.

Las autoridades anunciaron por otra parte la interceptación de tres misiles procedentes de Irán, mientras que un cuarto habría caído al mar, el primer aviso de este tipo desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos y el país asiático a principios de abril. “Se han detectado cuatro misiles de crucero procedentes de Irán que se dirigían hacia el país; tres de ellos han sido interceptados con éxito sobre las aguas territoriales del país y el cuarto ha caído al mar”, confirmó el Ministerio de Defensa en sus redes sociales.

Además, el emirato de Fuyaira informó en la jornada de de un “gran incendio” detectado en sus instalaciones petroleras que achacó al impacto de un dron iraní que habría provocado heridas leves a tres ciudadanos indios que se encontraban en el lugar.